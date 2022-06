12.600 estudantes apuran as horas preparando os exames ABAU para estudar na Universidade

Mañá comeza a ABAU máis próxima á normalidade tras a pandemia. Non hai que levar máscara a redúcese a distancia de seguridade.

Bibliotecas, segundo fogar

Difícil atopar un oco libre na biblioteca, o segundo fogar estes días para moitos mozos.

“Estou durmindo pouco e estudando moito“

"Estou durmindo pouco e estudando moito", resume un o estado de ánimo de case todo o alumnado nas horas previas ás probas. "A que máis medo nos da a todos é Historia de España", "A que mais me custa é Lengua e Inglés ".

“Agora o que estou pensando é no xoves, cando acabe todo e ir de festa a Pontevedra“

Á espera de saber as notas, o esforzo destes días agardan velo compensado tan pronto acabadas as probas. "Agora o que estou pensando é no xoves, cando acabe todo e ir de festa a Pontevedra", di un dos tantos alumnos cansos de estudar.