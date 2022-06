Beck y The National reconcilian al público con el Primavera Sound

El californiano Beck y la banda neoyorkina The National han reconciliado este viernes al público del Primavera Sound con el festival después de que la primera jornada estuviese marcada por las quejas de la gente ante las largas colas y las aglomeraciones registradas.

Los dos cabeza de cartel del día también han tenido que lidiar con la presión de llenar el vacío dejado por la cancelación de última hora de The Strokes, que anunció la víspera que no iba a poder actuar debido a que uno de sus miembros dio positivo en COVID-19.

Ante una multitud que abarrotaba la explanada de los escenarios principales, Beck ha sido el primero en actuar y ha dado en la diana desde el primer tema, Hyperlife, con el que ha conectado inmediatamente con el público.

Inaugurando su primera gira desde 2019, el polifacético artista ha ofrecido un amplio repertorio de canciones -más de una treintena- y de estilos: desde el synth-pop hasta el dub, pasando por las baladas o el hip-hop.

El punto álgido, sin duda, ha llegado con E Pro y la archiconocida y tarareada Loser, que han desatado el furor de la audiencia y del mismo Beck.

The National, banda de indie rock liderada por Matt Berninger

La intensidad ha continuado con The National, la banda de indie rock y post-punk liderada por Matt Berninger, que ha hecho un exhaustivo repaso de la mayoría de sus himnos, apenas interpretando una canción de su último disco.

Arrancando con Don't Swallow the Cap, Mistaken For Strangers, Bloodbuzz Ohio y The System Only Dreams in Total Darkness, los estadounidenses han hecho una apuesta segura para ponerse al público en el bolsillo desde el inicio.

Con tres canciones inéditas interpretadas en el tramo central, el concierto ha terminado por todo lo alto con otra traca de éxitos entre los que no han faltado England, Graceless, Fake Empire, Mr November, Terrible Love y About Today.

Estos dos conciertos han sido una alegría tras el colapso que se produjo la víspera, con aglomeraciones y colas kilométricas para adquirir una cerveza o ir al lavabo, que hoy no se ha repetido.

Paralelamente, Rigoberta Bandini ha desatado la euforia del público al empezar con su In Spain we call it soledad un espectáculo que ha seguido con Fiesta, The fuck fuck poem, Cuando tu nazcas, A ver qué pasa y Julio Iglesias, durante las que no ha dejado de moverse por el escenario junto a sus bailarines.

Ha seguido su repertorio con una versión del La, la, la de Massiel antes la muy esperada Perra, durante la que se ha desabrochado la falda y la ha ondeado al aire, y ha culminado el concierto con otros dos de sus grandes himnos, Ay mamá y Too many drugs, que ha conseguido que todo el recinto bailara y saltara enérgicamente a un mismo son.

Después de Rigoberta Bandini, la noche ha seguido con los conciertos de Caribou, Jamie XX y King Gizzard & the Lizard Wizard; para estos últimos, esta ha sido la primera de las cinco actuaciones que tienen programadas para esta edición del Primavera Sound.