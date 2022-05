Muere Alan White, batería del grupo del grupo Yes

El batería Alan White, integrante del grupo británico de rock progresivo Yes, ha muerto a los 72 años, según ha indicado este viernes la banda en sus redes sociales. Durante su larga carrera, White colaboró además con artistas como Joe Cocker, John Lennon o George Harrison.

Aunque el grupo no ha especificado el motivo del fallecimiento, menciona una breve enfermedad como causa de la muerte y afirma que sus componentes se encuentran "en estado de shock y aturdidos".

"A lo largo de su vida y de seis décadas de carrera, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock certificada para fans de todo el mundo; un compañero de banda para unos pocos selectos, y un caballero y amigo para todos los que lo conocieron", añaden sus compañeros de Yes en un comunicado.

Comenzó a tocar con 12 años

Alan White nació en Pelton, Inglaterra, en 1949 y comenzó a tocar la batería a los 12 años, iniciando a los 13 sus actuaciones en directo. Durante los años sesenta formó parte de bandas como The Downbeats o The Gamblers, aunque su gran salto llegó en 1969, tras una llamada de John Lennon para que formara parte de The Plastic Ono Band, la banda paralela a The Beatles en un momento de crisis entre los integrantes del cuarteto de Liverpool

Aunque White creyó que se trataba de una broma, al día siguiente de hablar con Lennon estaba metido en un avión, rumbo a Toronto, acompañado de músicos de la talla de Eric Clapton, Klaus Voormann o los propios John Lennon y Yoko Ono, con quienes grabó el álbum en directo Live peace in Toronto, que vendió millones de copias.

El percusionista mantuvo su colaboración con Lennon, con quien grabó el sencillo "Instant karma" y algunos cortes de su disco Imagine, incluyendo el tema título, uno de los más conocidos de su trayectoria.

No fue el único 'beatle' con el que tocó ya que, a continuación, George Harrison requirió sus servicios para su exitoso disco All things must past, grabado tras la separación de The Beatles, incluyendo el famoso "My sweet lord".

En 1972 entró a formar parte del grupo Yes, relevando al batería Bill Bruford en el momento de despegue de la banda británica, una de las más legendarias dentro del rock progresivo, género que contribuyó a popularizar junto a otras como Pink Floyd, ELP o Genesis.

Junto al vocalista John Anderson, el guitarrista Steve Howe, el bajista Chris Squire y el teclista Rick Wakeman, White formó parte de la etapa dorada del grupo, con la publicación de sus discos más influyentes, como Close to the edge (1972), Tales from topographic oceans (1973) o Tormato (1978), prolongando la trayectoria del grupo -con algunos períodos de descanso- hasta la actualidad.

Tras el fallecimiento de Chris Squire en 2015, White era el miembro de Yes con más años de servicio a sus espaldas. En 2016 comenzaron a manifestarse algunos problemas de salud, que le obligaron a reducir su participación en la banda aunque continuó tocando un poco del repertorio de cada concierto. La banda fue incluida en 2017 en el Rock and Roll Hall of Fame.