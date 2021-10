'Imagine', el gran paso adelante de John Lennon

Imagine, el disco más emblemático de la trayectoria en solitario de John Lennon, vuelve a las tiendas en una nueva edición remezclada y remasterizada. Imagine - The Ultimate Collection (Universal Music) incluye seis discos -cuatro CD y dos Blu-ray- con un total de 140 temas, en una versión autorizada por la viuda de Lennon, Yoko Ono.

Pensada especialmente para fans y coleccionistas de la obra del genio de Liverpool, esta edición supone un trabajo de arqueología sonora y nace del hallazgo por parte del ingeniero Rob Stevens de la demo original de la canción "Imagine" a principios de 2016.

"Apareció un cartucho de 8 pistas donde en la etiqueta de Ascot Sound no ponía más que John Lennon, la fecha y el ingeniero (Phil McDonald), con la palabra DEMO escrita en el lomo. No había más indicación del material que había en la cinta", cuenta Stevens, quien con sorpresa descubrió que el cartucho contenía la demo de la mítica canción. "Fue una verdadera casualidad", añade.

Imagen de la primera demo de 'Imagine' Imagen de la primera demo de 'Imagine'

Este fue el primer paso para la recuperación de una gran cantidad de material de la grabación original, realizada en 1971 en el estudio de la casa de campo georgiana de John y Yoko en Tittenhurst Park (Berkshire, Inglaterra) y producida por la pareja y el polémico productor Phil Spector.

Ahora se nos presenta una amplia oferta de los temas del álbum y de singles que en su día no fueron incluidos en Imagine pero que también fueron publicados en 1971, como "Power to the people" o "Happy Xmas (War is over)". Uno de los elementos más notables de esta edición especial es The Evolution Documentary, un documental que cuenta la historia completa de cada canción del disco, desde la demo a la grabación final.

También destacan las mezclas en sonido Surround 5.1 y cuadrafónico, las versiones alternativas, ensayos y descartes.

En resumen, una visión amplia y completa del disco que supuso un claro paso adelante en la carrera en solitario de Lennon.

A la deriva Un carrera que, a principios de los años 70, parecía ir a la deriva. Durante los últimos meses de vida de The Beatles y tras la separación del cuarteto, el cantante y compositor había optado por dar rienda suelta a su vena experimental, con la grabación de discos como Two virgins (1968), Life with the lions (1969) o Wedding album (1969), en los que las melodías brillaban por su ausencia y se componían exclusivamente de sonidos, a menudo inconexos. Bodegón de 'Imagine - The Ultimate Collection' Bodegón de 'Imagine - The Ultimate Collection' La influencia de Yoko Ono, segunda mujer de Lennon, era patente, ante el desconcierto de muchos de sus fans, que se vieron aliviados con la publicación en 1970 de Plastic Ono Band, el primer disco en estudio de Lennon en solitario verdaderamente compuesto por canciones. Y muy buenas, por cierto: "Mother", "Working class hero" o "God" están entre lo mejor de su producción, tanto con The Beatles como en solitario. Pero desde luego no fue un éxito comercial, sobre todo porque ninguno de sus temas tenía el potencial para arrasar en las listas como durante casi una década habían hecho The Beatles de forma sistemática. La ruptura del cuarteto había sido tensa, sobre todo por el pulso creativo y personal que habían protagonizado en los últimos años John Lennon y Paul McCartney.

Una vuelta de tuerca En ese contexto, se produjo un hecho inesperado. George Harrison, siempre el tercero en discordia, arrasó en medio mundo con su disco All things must past y, sobre todo, con el single "My sweet Lord". Incluso Ringo Starr, cuyo papel como compositor en The Beatles fue casi residual, triunfó en las listas con la canción "It don't come easy". Estaba claro que Lennon necesitaba una vuelta de tuerca en su música, con un disco que volviera a situarle como una referencia de la música pop en todo el mundo. El resultado de este empeño fue Imagine, que supuso uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera en solitario. Lennon grabó el disco en su recién estrenado estudio casero de Tittenhurst Park, cerca de Londres, y contó con una serie de colaboradores estelares, como su excompañero George Harrison, el pianista Nicky Hopkins, el saxofonista King Curtis o su habitual colaborador el bajista Klaus Voorman.