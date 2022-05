Vákner, o lobishome do Camiño que aterraba os peregrinos, ten estatua en Dumbría

Esta semana retiráronlle o envoltorio á estatua. Cadraba que pasaba por ese treito do Camiño ata Fisterra un grupo de peregrinos canarios que, lonxe de botaren a correr coa sorprensa do monstro, sacaron fotos.

Terra de lobos

Esa terra, no Marco do Couto, na prolongación do Camiño de Santiago ata Fisterra, é terra de lobos.

Todo empezou cando os historiadores atoparon un escrito do século XV, obra dun peregrino, bispo de Armenia, Mártir de Azendján, que relata que nese monte viu un monstro moi fero e que caravanas de persoas non podían pasar. El conseguiuno grazas á axuda divina. Chamoulle Vákner.

“A figura máis máis lóxica sería a do lobishome, que xa daquela formaba parte do mundo das crenzas“

"A figura máis plausible, a máis lóxica, sería a do lobishome, que xa daquela formaba parte do mundo das crenzas, presente nas nosas tradicións aínda hoxe. E aí está a estatua de Vákner, entendido como un gran lobishome", sinala o historiador Antón Pombo.