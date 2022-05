Nacido en 1954 en Nueva Jersey, empezó como actor a principios de la década de 1980, y tras varios pequeños papeles en series de televisión y telefilmes, debutó en el cine en 1983 en Chica solitaria.

Aparte de Uno de los nuestros, compartió rodaje con Kevin Costner en otra película icónica en 1989, Campo de sueños, en la que interpretó al jugador de béisbol Shoeless Joe Jackson. También llegó a trabajar con actores como Johnny Depp y Penélope Cruz en Blow en 2001.

En 1987 fue nominado al Globo de Oro por Algo salvaje y en dos ocasiones al premio SAG por la miniserie de 2015 Texas Rising y el telefilme de 1998 The Rat Pack, en el que interpretó a Frank Sinatra junto a Don Cheadle, Joe Mantegna y Angus Macfayden.

También estuvo entre las nominaciones de los premios Independent Spiritde por las películas Narc (2002) y Ases calientes (2006), una comedia de humor negro y gánsteres ambientada en Las Vegas.

El actor cuenta con una larga carrera cinematográfica, en la que destacan películas como Hannibal​, Cop Land, Corrina, corrina, Operación elefante, Amor, celos, locura o Cerdos Salvajes. Entre sus últimos trabajos, destaca su participación en 2021 en Santos criminales, precuela de la serie Los Soprano y Ni un paso en falso.

Muchos compañeros y amigos de la profesión se han despedido del actor mediante sus redes sociales. Entre ellos, se encuentra la actriz Lorraine Bracco, que compartió rodaje con Liotta en la mítica Uno de los nuestros. "Estoy totalmente destrozada al escuchar esta terrible noticia sobre mi Ray. En cualquier parte del mundo, la gente se acerca y me dice que su película favorita es Uno de los nuestros. Luego siempre me preguntan qué fue lo mejor de hacer esa película. Mi respuesta siempre ha sido la misma... Ray Liotta", ha escrito la actriz en Twitter.

“I am utterly shattered to hear this terrible news about my Ray.

I can be anywhere in the world & people will come up & tell me their favorite movie is Goodfellas. Then they always ask what was the best part of making that movie. My response has always been the same…Ray Liotta. pic.twitter.com/3gNjJFTAne“