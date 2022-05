Hemos visto mensajes en redes que dicen que la NASA enviará “imágenes de desnudos” al espacio para intentar atraer así la atención de “extraterrestres”. Es falso. La agencia espacial norteamericana no tiene en marcha ningún plan parecido y todo parte de un estudio que no es de la entidad. Te lo explicamos.

Un mensaje de Twitter asegura que la agencia espacial “planea enviar fotos de humanos desnudos al espacio para atraer aliens”. “La NASA enviará fotos de desnudos al espacio para atraer extraterrestres ¿enviarías las de tu ex?”, apunta otro tuit. Un tercer mensaje señala que la agencia espacial “va a enviar fotos de nosotros desnudos para atraer a los alienígenas”.

Esos contenidos tienen su origen en el estudio ‘A Beacon in the Galaxy’, que aborda la posibilidad de enviar un mensaje al espacio con “imágenes digitalizadas de cuerpos humanos”. El científico que lidera este estudio, Jonathan Jiang, y la NASA confirman a VerificaRTVE que la agencia espacial no planea enviar fotos de desnudos al espacio. También ratifican que ‘A Beacon in the Galaxy’ “no es un proyecto de la NASA”.

“No, no es una iniciativa de la NASA”, nos asegura por email la agencia espacial estadounidense. “La NASA no está implicada en la creación de esta difusión y no hay planes ni de la NASA ni de los autores del estudio para difundir (un nuevo mensaje)”, añaden. La entidad aclara que los autores del estudio “piensan que hace falta una discusión global antes de que la Humanidad decida difundir un mensaje como este”.

El científico Jonathan Jiang, que lidera ‘A Beacon in the Galaxy’, admite que “no es un proyecto oficial de la NASA”. Apunta que la “investigación científica relacionada con el artículo está patrocinada por la NASA” y desmiente que la agencia espacial vaya a enviar fotos de desnudos al espacio. “Lo niego. No hay un plan. No se ha determinado ni cuándo ni si se va a enviar al espacio este mensaje ‘A beacon in the Galaxy’”, subraya.