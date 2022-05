Hemos visto en redes sociales un vídeo que muestra un incendio en la parte alta de un rascacielos en Moscú. Son imágenes reales. Las hemos verificado y geolocalizado en el DM Tower, un edificio de 18 plantas situado en la zona sur de la capital rusa, a orillas del río Moscova.

El vídeo, de 10 segundos de duración, muestra una columna de humo negro saliendo de la azotea de un edificio de gran altura. Con Google Earth Pro, hemos geolocalizado el incendio en el edificio DM Tower, un complejo de 18 plantas situado en el sur de Moscú, a orillas del río Moscova (55.6955840168035, 37.62559911118965). Lo geolocalizamos por el edificio blanco con tejado gris que aparece en primer plano en el vídeo y por la propia torre incendiada.

“⚡️The DM Tower business center is on fire in Moscow. The reasons are still unknown. Video from social networks. pic.twitter.com/Mt9OMZaxha“