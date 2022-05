El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha sido entrevistado este martes por TVE. Fernández se encuentra en Madrid con motivo de la gira europea que va a realizar el mandatario latinoamericano. Durante la entrevista han repasado la actualidad política sobre la guerra de Ucrania, la posición de su gobierno respecto a la invasión, la situación política y económica en su país, o si se presentará a la reelección.

Pregunta: Señor presidente, don Alberto Fernández. En primer lugar, gracias por recibir a Radiotelevisión Española en este rincón argentino en pleno corazón de Madrid. Aquí inicia una gira por Europa que le llevará a Alemania y Francia. También se ha reunido con La Moncloa con el presidente Pedro Sánchez y en La Zarzuela con el rey Felipe VI. ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Qué conclusiones han llegado durante la reunión?

Respuesta: A ver, primero hay que poner en contexto el objeto de esta gira. Vengo del continente más desigual del mundo, y que con la pandemia ha padecido mucho. Cuando empezamos a salir de los males de la pandemia apareció la guerra.

Y la guerra está poniendo en jaque dos cuestiones fundamentales, la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Hay muchos países de mi continente que no lo están pasando bien y que están en riesgo con todo esto que está pasando. La subida del precio de los alimentos nos deja en una situación muy difícil de llevar.

Tuve el propósito de hablar con el presidente, con el canciller alemán y con el presidente de Francia para ver qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer como mundo frente a la guerra que se ha desatado.

Una guerra que obviamente no aprobamos, no queremos y condenamos, pero que tenemos que encontrar una solución.

He querido conocer qué pensaba Pedro Sánchez y me sirvió de mucho poder hablar con el rey Felipe. Tuvimos dos muy buenas reuniones donde planteamos nuestra preocupación por la crisis económica que está generando esta guerra, porque las sanciones económicas a Rusia son sanciones económicas que padecemos todos.

P: Ustedes se van a presentar como proveedores fiables de gas, pero necesitan hacer algunas obras de infraestructura, como el gasoducto que salga del yacimiento de Vaca Muerta. ¿Cuándo cree que Argentina estará en disposición de exportar gas a Europa?

Nosotros estamos desarrollando un primer gasoducto que ya se empezó a licitar. Nos va a permitir no tener que importar más que otros lugares del mundo y dar autosuficiencia. Tenemos que hacer un segundo gasoducto para hacer una planta de licuefacción, o sea, convertir el gas natural en gas licuado. Eso demanda tres o cuatro años por lo menos.

Hay empresas argentinas decididas a hacerlo y necesitamos financiamiento. Y lo que hablé con el presidente Sánchez hoy es que creo que tenemos una sinergia perfecta para aprovechar con España. España tiene el 30% de las plantas que regasifican el gas licuado y nosotros podemos hacer un acuerdo para ser proveedores de gas licuado con España. Así se distribuye desde España al resto de Europa y es un proyecto que tenemos para tres años vistas y es nosotros necesitamos financiamiento. Tenemos una parte del financiamiento con empresarios locales y necesitamos un poco más de financiamiento y es la oportunidad que creo que tenemos.

P: Hay sintonía con el presidente Pedro Sánchez y es cierto que ustedes comparten una particularidad y es que muchas de las críticas a las labores de su gobierno surgen del seno de su propio gobierno. ¿Cómo lleva usted como presidente la relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

R: Tuve una relación de mucho respeto por Cristina. Ha sido dos veces en Argentina y representa a un espacio del electorado. No tengo dudas y ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro, no estamos de acuerdo en algo y se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Yo creo que tenemos en común con Pedro ser parte de un espacio progresista de la política.

El peronismo es un progresismo, es el progresismo argentino que tiene sus peculiaridades. Y realmente cuando hacemos ruido y debate es cuando mejores somos. Pero decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo y entonces estamos aumentando. En este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones. Y alguna de esas decisiones seguro no conforma a todos.

P: ¿Es más entonces una batalla por las ideas con una lucha por el poder, bajo su punto de vista?

R: Mi discusión no está por ver quién tiene el poder. Está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro, una Argentina distinta, que tome del pasado las experiencias, pero que no vuelva al pasado.

Tenemos muchas experiencias malas con el macrismo, no sobran. Hemos de mirar al futuro y mi objetivo es construir un futuro para la Argentina. Yo estoy seguro de que es el mismo que quiere Cristina.

Me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso o el proceso de inflación que estamos viviendo, que los poderosos no sigan adueñándose de la renta mientras millones de argentinos quedan sumidos en la pobreza.

A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos y genera mucho ruido, pero la paciencia y la templanza es un valor y tenemos que aprender a caminar en la diversidad.

Macri, sobre la guerra de Ucrania: "Es muy lejano para Argentina"

P: Usted es consciente de que en Europa se ha visto con cierta ambigüedad la posición de Argentina respecto al conflicto en Ucrania? Pero, también es cierto que ahora mismo acaba de decir que condena la guerra. ¿Usted comprende o comparte los argumentos que dio Vladímir Putin para invadir Ucrania?

R: La discusión de si la OTAN puede llegar o no al límite de Rusia es un tema discutible, absolutamente discutible. Lo que no es discutible que después de una pandemia el mundo entre en guerra. Lo que no es discutible que después de una pandemia se mate gente. Lo que no es discutible es que se bombardeen ciudades y mueran civiles después de lo que vivió el mundo. Eso no es discutible.

P: Puede entender los argumentos, pero no entiende la decisión.

R: Es que la verdad, el punto del conflicto, es un muy lejano para Argentina. Es un hecho que ocurre en el suelo europeo, donde Estados Unidos tiene sus propios intereses como miembro de la OTAN y renueva su disputa con Rusia.

P: En la reunión con Pedro Sánchez se ha hablado también de reforzar la agenda iberoamericana. Algunos dicen que está más unida que nunca y otros que desunida. ¿Qué tiene que pasar para que dentro de 20 años Latinoamérica esté más unida y más fuerte?

R: Tiene que pasar que dejemos de discutir lo que votan los pueblos en cada país. Ahora estamos en un punto donde no tenemos que discutir lo que votan los pueblos. Tenemos que discutir como nos unimos porque nos dimos cuenta lo que le pasa a América Latina cuando estamos desunidos.

P: Señor presidente, ¿se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?

R: Sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie.

P: Entiendo que ha dicho más o menos que sí.

R: Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. La mataron mil veces, la persiguieron, la desaparecieron, la derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos.

P: Pues muchas gracias, señor presidente.

R: Gracias a ustedes.