Cómic Barcelona

Los niños de mi generación esperábamos impacientes al domingo para devorar El Pequeño País, donde se publicaban las aventuras de Mot, Leo Verdura, Marco Antonio y, sobre todo, Goomer, un aventurero espacial calvo, perezoso, con mucho morro y pocas luces que protagonizaba una delirante sitcom en un lejano planeta. Un cómic mítico del guionista Nacho Moreno y el dibujante Ricardo Martínez (Ricardo & Nacho), que se publica por primera vez en una edición integral de más de 1200 páginas que incluye numerosos extras: Goomer (Norma Editorial).

Nacho falleció en agosto de 2021, pero Ricardo (Santiago de Chile, 1956) no se puede mostrar más encantado con esta edición integral: “Nacho y yo éramos amigos desde los 13 años y sabíamos que, hiciéramos lo que hiciéramos, lo que de verdad nos gustaba era el cómic. Y Goomer representa justo lo que los dos soñamos con hacer siempre. Por eso esta edición es una especie de reconocimiento a tantos años de trabajo con Goomer, más de treinta”.

Un tomo que Ricardo también ve como un homenaje a Nacho: “Nacho hizo muchas cosas, fue viñetista político, escritor, editor y antidivulgador culinario (Falsarius Chef), pero creo que Goomer fue lo mejor que hizo. Por eso pienso que este tomo es el mejor homenaje que podemos hacerle”.

De hecho, Nacho estaba trabajando en esta recopilación, junto a Ricardo, cuando le sorprendió una fulminante enfermedad. “Nacho –nos cuenta- se fue a vivir al Puerto de Santa María en 2002 y la verdad es que mantuvimos poco el contacto, pero los últimos cuatro años empezamos a darle vueltas al tema de sacar un integral y cómo podíamos hacerlo. Justo entonces apareció Norma con la propuesta y nos pusimos las pilas”.

“Yo tenía todos los originales –añade-, pero Nacho también escaneaba y me mandaba todas las cosas que encontraba en sus archivos, como las tiras cómicas que no se publicaron. Pero de repente empecé a perder el contacto con él. Luego supe que fue debido a esa repentina enfermedad”.

“ De esta edición yo destacaría esas 1240 historietas de Goomer –asegura Ricardo- He tenido que retocar algunas por Photoshop porque habían perdido algo de color y quería que la edición fuera perfecta. Además hay extras muy interesantes, porque yo soy muy aficionado a cómic y me encantan los integrales. Por eso este integral incluye tiras de Goomer que los lectores no conocían, muchas anécdotas, bocetos de páginas, dibujos para anuncios publicitarios…”

“Incluso Nacho y yo –continúa- empezamos a crear unas tiras con elefantes , que hemos incluido en este cofre. Y fue en 1986 cuando Nacho me llamó y me dijo que iban a remodelar El Pequeño País y que querían personajes nuevos. Hicimos una tira de la cárcel, otra de los elefantes y una tercera de Goomer. Y Goomer fue el elegido ”.

“Luego, en el año 82 u 83 yo me fui a Miami, cuando ya habíamos desestimado la idea de poder publicar Goomer. Me llevé las tiras y las presenté a sindicatos de prensa que me dijeron que la ciencia ficción no estaba de moda. Curiosamente cuando La Guerra de las Galaxias arrasaba en los cines ”.

A pesar de todo no podemos evitar los paralelismos entre Homer y Goomer, y no solo porque sus nombres se parezcan tanto. “ Homer Simpson es más torpe que Goomer pero mucho menos golfo –asegura Ricardo-. Pero es cierto que hay parecidos razonables. Sin olvidar que Maggie Simpson lleva un peinado muy parecido al de Elma, la novia de Goomer. Lo que está claro es que Goomer es muy anterior”.

“Finalizamos Goomer porque estábamos muy cansados”

El 29 de diciembre de 2013 la última página de Goomer aparecía en el Magazine de El Mundo. “Goomer se acabó porque estábamos muy cansados. Llevábamos casi 30 años con el mismo personajes y llegó el momento de decir adiós”

Pero eso no fue el final de Goomer porque pronto se estrenaría una webserie e incluso una película de animación. “La película se hizo con muy buena intención –asegura Ricardo-, pero la empezó un estudio, se arruinó y la siguió otro… Y al final llegó un estudio que unió todos esos retales. Tiene cosas positivas, unos buenos dibujos, pero no me gusta mucho. Pero bueno, al final ganó el Goya a la mejor película de animación. Aunque tampoco tuvo mucho mérito porque fue la única candidata”

Tras casi diez años sin nuevas aventuras de Goomer, preguntamos a Ricardo si espera que este tomo atraiga a nuevos lectores: “Yo me imagino que por los años que han pasado va a interesar más a los padres que a los hijos . Pero creo que cuando los chavales lo descubran les gustará, porque pienso que Goomer ha envejecido muy bien. Según escaneaba las páginas descubría historias que ya no recordaba y me sorprendieron gratamente. Me lo he pasado en grande volviendo a ver todas las páginas”.

Ricardo lleva más de 30 años divirtiendo a los lectores con sus viñetas de actualidad, pero tiene un sueño: “Me encantaría volver al cómic porque es mi pasión. Aunque actualmente estoy un poco perdido. Mi hija me está descubriendo muchas cosas, como el manga, y por fin he empezado a leer Akira (Katsuhiro Otomo). Pero Mi gran pasión siguen siendo los clásicos americanos de los años 30 y 40 y en cuando puedo me releo Flash Gordon o el Príncipe Valiente. Y por supuesto los clásicos europeos como Tintín o Astérix. Por eso me encantaría volver a hacer cómics”.

A pesar del previsible éxito de este recopilatorio, Ricardo descarta un resurgimiento de Goomer: “Nacho y yo lo llegamos a hablar en su momento pero ahora que no está lo veo imposible porque Goomer era un poquito más de él. A través de Goomer mostraba su lado más personal y oculto. Además el mercado editorial ha cambiado mucho”.