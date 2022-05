Napoleón Bonaparte durmió solo en la Gran Pirámide de Egipto la noche del 12 al 13 de agosto de 1799. Cuando salió al día siguiente, con aspecto maltrecho, sus soldados le preguntaron “Señor, ¿qué os ha pasado?” A lo que él respondió: “Aunque os lo contara, no me ibais a creer”

Esta anécdota sirvió a Javier Sierra (Teruel, 1971) para escribir uno de sus mayores éxitos, La pirámide Inmortal, que ahora han adaptado al cómic el guionista Salva Rubio (Madrid, 1978), el dibujante Cesc Dalmases (Sabadell, 1980) y el colorista Roger Surroca (Lleida, 1990). Uno de los cómics del año, que sus autores han tardado 7 años en completar, que sale a la venta este 6 de mayo (coincidiendo con Comic Barcelona), y sobre el que hemos hablado con los cuatro.

Y empezamos preguntando a Javier Sierra por qué le fascinó tanto esa anécdota: “Para mí cualquier enigma histórico es siempre un foco de atracción, pero si además está asociado a un gran personaje, ese magnetismo se multiplica. Y cuando Napoleón dejó sin responder esa pregunta sobre lo que le pasó esa noche, también dejó el terreno abierto a la imaginación. Y ahí es donde el novelista que llevo dentro decidió construir La pirámide inmortal, para tratar de averiguar qué le pasó a Napoleón Bonaparte”.

Lo que está claro es que ese joven general cambió, porque muy poco después de regresar a Francia, en Noviembre de 1999, dio un golpe de Estado con el que se convirtió en Primer Cónsul. “Evidentemente le pasó algo muy serio porque esa noche se convirtió en Napoleón –asegura el Premio Planeta-. Antes era Bonaparte, un joven general de 29 años, el más prometedor de los militares de graduación de la Nueva República Francesa. Pero a raíz de su estancia en Egipto y de su noche en la Gran Pirámide, él se convierte en un personaje mucho más ambicioso. Ya no le tiene miedo a nada”.

“Mi interpretación psicológica -añade el escritor-, es que aquella noche, en el interior de la Gran Pirámide, se enfrentó al más terrible de los miedos, que es el miedo a la muerte. La oscuridad total en un ambiente lúgubre, en una tumba de 5000 años… probablemente eso le hizo conectar con con esa parte de misterio mayúsculo que es lo que nos espera después de morir. Pero él salió vivo de la Gran Pirámide y, por lo tanto, de alguna manera superó el peor de los miedos que tenemos los humanos, que es el de perder la vida. Eso lo convirtió en un personaje temerario”.

Napoleón se encerró esa noche en la pirámide porque esa prueba de valor la habían afrontado antes dos de sus ídolos: Julio César y Alejandro Magno. Y el propio Javier Sierra también lo hizo en 1997 “Al no contar lo que le ocurrió allí, Napoleón no me dejó otra alternativa que imitarlo –confiesa Sierra-. En 1997 yo pasé una larga noche en el interior de la cámara del Rey, de la Gran Pirámide, y de alguna manera a mí también me cambió. Yo entré como periodista y buscaba escribir un reportaje que despejase la incógnita de lo que le pudo ocurrir a Bonaparte en aquellas horas. Pero fui incapaz de escribir aquel reportaje por la impresión que me causó el lugar, por el miedo que pasé, por lo irracional de la experiencia. Tuve que metabolizar esa experiencia y la convertí en El secreto egipcio de Napoleón (2002), una primera versión de La pirámide del inmortal. Así que entré como periodista y me convertí en escritor, igual que Napoleón entró como un general y salió convertirlo en estadista”.

“Creo –añade el guionista- que cuando alguien como Alejandro Magno aspiraba a la inmortalidad, no era a esa inmortalidad esotérica de no envejecer y no morir. Creo que aspiraban a que miles de años después, su nombre, su figura, sus estatuas siguieran ahí. Lo que comúnmente se llama fama. Por eso muchos de ellos hicieron grandes esfuerzos para crear leyendas, obras de arte… como legado. Es decir, que dejaban sus estatuas o sus grandes obras, para que en un futuro se les recordase”.

“La paradoja –añade el escritor-, es que no hay ni un solo documento ni un solo texto que demuestre la filiación de Bonaparte a ninguna logia. Probablemente no lo fue, porque Napoleón era un espíritu libre y es improbable que aceptara una autoridad por encima de la suya . Pero siempre se le muestra como afín y rodeado de iniciados masones”.

Es famosa la obsesión de Hitler por los objetos religiosos y mitológicos, algo que Napoleón compartía, como nos cuenta Javier Sierra: “Napoleón, como todos los grandes personajes de la historia, estaba obsesionado por rodearse de objetos que le dieran protección. Se cree que fue uno de los custodios de la Lanza de Longinos, la también conocida como Lanza del destino (con la que un soldado romano atravesó el cuerpo de Jesús en la cruz). La misma lanza que tiempo más tarde obsesionó a Hitler, que la encontró en el Palacio Hofburg, en Viena. No es de extrañar esa obsesión. Al fin y al cabo, los grandes personajes de la historia se encuentran muy solos allá arriba. No saben de quien fiarse o detrás de quién parapetarse. Y esa protección la suelen buscar en una divinidad o un objeto con características mágicas ”.

Entre esos acompañantes de Napoleón que comentábamos antes, en el cómic descubrimos a unos muy especiales para Salva Rubio: “Me gustan mucho los sabios azules, que son unos personajes misteriosos sobre los que me gustaría saber más cosas . Como de dónde salen y qué hacen, porque son una especie de marionetistas que controlan el destino de mucha gente. El cómic resume unas semanas de la vida de Napoelón, pero estos sabios llevan mucho tiempo planificando el devenir del mundo y, obviamente, saben las respuestas a muchos de los misterios que estamos planteando. Me encantaría sentarme a charlas con ellos”

En cuanto a sus influencias, Cesc confiesa: “Soy un acérrimo consumidor de películas y series. Veo las que me gustan varias vedes y me fijo muchísimo en sus soluciones visuales. Por eso mis grandes influencias podrían ser directores como Spielberg, Scorsese o Nolan . A veces hago un análisis técnico de dónde ponen la cámara, qué recursos narrativos utilizan… y a veces los aplico en mis cómics. Sobre todo, algunos encuadres. También me apasiona la labor de los directores de fotografía y la iluminación. La labor de un dibujante es elegir las imágenes que quieres y cómo las quieres”.

En cuanto a la barba que luce en parte del cómic, Cesc nos comenta: “Es por una cuestión fundamental, porque nos sirve para reflejar el paso del tiempo. Napoleón no dejaba de ser un general que estaba en una campaña militar y en medio de las batallas no habría mucho tiempo para afeitarse y acicalarse. También podía ser una manera de mostrar a sus soldados que estaba muy implicado en el combate , que perdía el tiempo acicalándose. Napoleón debió ser un general muy combativo para conseguir llegar donde llegó. La barba también nos sirve para mostrar que está madurando, que se está convirtiendo en otra persona. ¿Y además me gustaba como le quedaba! (ríe).

Destacar el apartado artístico, a cargo del dibujante Cesc Dalmases ( Victus ) y el colorista Roger Surroca . Todos tenemos la imagen de un Napoleón maduro, por eso preguntamos a Cesc de dónde sale este personaje que está a punto de cumplir los 30. “Hay muy pocos retratos de su juventud, como uno de Antonie Jean-Gros de cuando tenía 27 años y en el que se lo ve con el pelo largo. Me he basado en ellos, pero pasándolo por mi filtro, intentado convertir a un personaje histórico en el héroe de una aventura , porque eso es este cómic, una gran aventura”.

El color y la luz de Egipto

Destacar el color de Roger Surroca que no solo embellece los dibujos, sino que también aporta muchos matices a la historia. “Básicamente –nos cuenta-, mi trabajo ha sido reforzar la ambientación de los dibujos de Dalmases, por ejemplo, contribuir a que el lector sienta ese calor del desierto cuando es de día, o como baja la temperatura por las noches”.

“No he podido viajar a Egipto para documentarme, que hubiera sido lo ideal en este caso –añade-. Por eso he usado fotografías y películas. Pero no me interesaba transmitir exactamente los colores de Egipto, sino modificar un poquito la realidad para amplificar las sensaciones. También me he fijado en cómics de algunos grandes dibujantes y coloristas, como Munuera, porque quería que el color tuviese un poco la apariencia de acuarelas”.

Entre esas películas no podía faltar el gran clásico del cine del desierto: “Lawrence de Arabia, de David Lean –asegura el colorista-. Pero lo que más me interesaba era buscar escenas que me transmitiesen sensaciones concretas que pudiera recrear en el cómic”.

Destacamos el cuidado que el colorista ha puesto en la iluminación. “Esa iluminación no solo depende del momento del día sino también de las sensaciones que tenga que retransmitir la escena en concreto. Por ejemplo, en la entrada en la pirámide había que transmitir una sensación de peligro, por eso está muy bañada con rojos y naranjas. Y para transmitir la calidez del desierto he usado amarillos y naranjas muy claros que contrastan mucho con el azul del cielo. Con el color también he destacado esos momentos mágicos en los que hay alguna premonición o pasa algo sobrenatural”.

“Para esas premoniciones –añade-, estuve documentándome sobre la interpretación de los colores para los egipcios. Y a partir de eso escogí un color para cada personaje”.

Y es que el arte egipcio también ha sido una fuente de inspiración para el cómic. “Sobre todo en la parte final –confiesa Roger-. En una escena hay unos jeroglíficos que se van transformando en una escena más realista y para eso me tuve que documentar bastante en cuanto al cromatismo, porque no hay muchos jeroglíficos que conserven sus colores originales, ya que los tonos se han deteriorado mucho después de miles de años. Lo que sí encontré fueron las fórmulas que usaban para elaborar esos pigmentos y a partir de eso pude deducir como debían lucir los colores originales”.