'Victus', Â¿el Barry Lyndon catalÃ¡n?

En 2012 el escritor Albert Sánchez Piñol publicó Victus (La Campana), una novela histórica que abordadaba la Guerra de Sucesión española desde la perspectiva catalana y que culminaba con el asedio de Barcelona de 1714. Un éxito que el guionista Carles Santamaría (Barcelona, 1963) y el dibujante Cesc F. Dalmases (Sabadell, 1980) adaptaron al cómic en tres tomos que ahora se recogen en un único volumen: Victus (Norma editorial). Un gran cómic del que hablamos con sus autores.

Carles Santamaría es periodista, Premio Nacional de Cultura de Cataluña, por su labor como divulgador de cómic, y dirigió los Salones de Cómic y Manga de Barcelona desde 2005 a 2017. Así explica su pasión por esta historia: "La Guerra de Sucesión y sus efectos colaterales es un hecho clave de la historia de España y Cataluña que me ha interesado desde hacía tiempo. Al leer la magnífica novela histórica Victus de Albert Sánchez Piñol visualicé enseguida cómo podría ser el cómic. Se trata de la vida de un personaje histórico real, Martí Zuviría, que fue ayudante del general Antonio de Villarroel, aunque del que se conocen pocos detalles. Sánchez Piñol reinventa la vida del personaje, introduciendo personajes ficticios y otros reales, para escribir un fresco histórico que culmina con el asedio de Barcelona en 1714".

Un singular personaje que a Dalmau le recordó a un antihéroe de Kubrick: "La apasionante vida de Martí Zuviría me evocaba a Barry Lyndon, de vida igualmente intensa, azarosa y desgraciada en medio de conflictos armados europeos. En la novela Zuviría se forma como ingeniero militar en Francia bajo la tutela del Marqués de Vauban, considerado el gran genio de la ingeniería militar de la época, se alista en el ejército francés que lucha del lado de Felipe de Anjou en la Guerra de sucesión, deserta, vuelve a Barcelona, se pasa al lado austriacista y acaba bajo las órdenes del general Villarroel, mientras su vida sentimental da un par de vuelcos y acaba de forma trágica".

Por eso decidió hacer este cómic: "En el verano de 2013 planteé a Albert Sánchez Piñol y a su agencia literaria Carmen Balcells el proyecto de la adaptación y me encontré con un novelista que es un apasionado y defensor del cómic a quien le encantó la idea y el planteamiento de la adaptación. Teníamos claro que se debería tratar de un cómic en formato de álbum a color que plasmase toda la fuerza visual que emana la novela. La agencia se puso en contacto con Norma Editorial, que hizo suyo el proyecto desde el primer minuto y se volcó para hacerlo realidad".

El personaje se inspira en Adrien Brody

La figura de Zuviría también fue una de las cosas que convenció a Cesc F. Dalmases para dibujar el cómic: "Lo que me llamó más la atención del proyecto fue la historia. Victus es una novela que que está escrita de una forma un tanto diferente. Los personajes que aparecen y la manera en la que está narrada la historia ya es distinta a otras novelas de corte histórico. Sobre todo me llamó la atención la forma divertida en la que entrabas en la historia. Cuando empiezas a darte cuenta de que estás dibujando la historia de un antihéroe, de un personaje que es realmente un perdedor, que a pesar de ser un genio en su trabajo de ingeniería, realmente es un cobarde, que en cuanto tenga la opción de huir siempre irá el primero".

"Para mí -continúa el dibujante- esa es un poco la gracia. Es un personaje que es un superviviente, pero al mismo tiempo no es un héroe al uso. Hasta quizá el final de la historia donde encuentra la motivación para ser el héroe que se supone.Eso es lo que más me sorprendió de la novela. Además me resultó muy interesante, muy fácil de leer, aunque ya iba un poco con la predisposición de dibujarla, sobre todo por por la gracia que tenía el personaje de Martí Zuviria".

Para el aspecto físico de Zuviría, Cesc confiesa que se basó en un actor de Hollywood: "Está inspirado en el actor Adrian Brody y tiene un cierto aire a Elvis. Sobre todo porque la descripción que hace Albert Sánchez Piñol es de un personaje con la nariz grande, alto, bastante delgado, con un aspecto poco fornido y un poco desgarbado, aunque con un cierto atractivo físico. Y Adrien Brody tiene un poco ese punto: no es el típico guapo al uso ni tiene ese aspecto de héroe que se presupone para el protagonista de una historia, sino que tiene ese aspecto un poco más desgarbado. Evidentemente después yo le puse mi filtro, mi estilo y mi forma de dibujar, pero sí, Martí está inspirado en Brody".

Cesc nos habla de otros protagonistas del cómic: "Destacaría a los personajes que giran alrededor de Martí Zuviría, como el marqués de Vauvan y el general Villarroel, que son un poco sus maestros, forjan su carácter y lo hacen madurar. Luego están otros personajes, que quizás son menos importantes en la historia, pero que también me hacen mucha gracia, como el niño y el enano, con ese embudo que lleva en la cabeza. Me resultan muy curiosos en medio de esta historia y acabarán siendo, junto a Amelie, la familia de Martí. Son personajes a los que les coges cariño y me resulta divertido que deambulen por la historia sin aportar aparentemente nada. Lo que hacen es darle a Martí esa familia que realmente él no desea, pero al final no tiene más remedio que aceptar que es padre y que es marido. Y eso le da la motivación para luchar al final. No por la libertad, sino por su familia. Esa es un poco la la gracia".