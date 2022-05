Nos habéis hecho llegar al número de WhatsApp de VerificaRTVE (659 800 555) mensajes de móvil SMS atribuidos a Correos que reclaman abonar 1,79 euros para el “pago de aduanas”. Es una estafa del tipo phishing que han desmentido la propia entidad, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE). Si haces click en el enlace, te piden tus datos personales y, si los das, puedes ser víctima de un robo.

El mensaje de móvil incluye el siguiente texto: “SERVICIO CORREOS Estimado cliente: Su paquete esta (sic) listo para la entrega confirme el pago de aduanas de (1,79€) en el siguiente enlace”. No es cierto que se trate de un aviso de Correos. Es un intento de robo de tus datos personales que circula desde hace tres años con textos idénticos o muy parecidos. La empresa pública lo ha desmentido en varias ocasiones en respuesta a consultas de usuarios (1 y 2).

La Policía Nacional y el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) también han alertado sobre estos SMS falsos. En el caso del INCIBE hay una actualización de la alerta fechada en abril de 2022 advirtiendo de las últimas variaciones de este mismo mensaje. Puede fingir que llega desde Correos, pero también desde Correos Express, DHL o SEUR.

Desde el organismo público postal han seguido la cadena de enlaces a la que conduce el vínculo del SMS falso. Explican en su web que lo primero que aparece es una pantalla que imita la plataforma de pago de Correos.

Imagen de la pasarela de pagos suplantando a Correos del SMS falso VerificaRTVE

Solo ofrece el pago con tarjeta y cuando se entra en la siguiente pantalla, aparece el intento de robo. Pide que se rellene el PIN Cajero de nuestra tarjeta.

Imagen de la falsa pasarela de pago con tarjeta suplantando a Correos para quedarse con el PIN de la tarjeta VerificaRTVE

El INCIBE explica que, tras introducir tus datos, los ciberdelincuentes pedirán un supuesto código que se enviará a tu móvil. A continuación aparece una pantalla de error y los ladrones ya habrán conseguido lo que necesitan para hacer pagos contra tu tarjeta.

Correos informa en una página especial de phishing sobre lo primero que hay que hacer para evitar estas estafas. “Si no esperas ningún paquete o envío, no eres cliente o no tienes contratado ningún servicio desde el que te puedan contactar, ignora el correo o SMS y elimínalo”, avisa. En caso de que sí estés a la espera de un paquete, recuerda que “Correos nunca solicita datos personales, bancarios o movimientos económicos por correo electrónico o mensaje de texto (SMS)”.

