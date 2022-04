Las hipotecas a tipo fijo se disparan a cifras récord: "Me da miedo que el euríbor siga subiendo"

“Me da miedo que el euríbor siga subiendo”, explica Jonathan, que tiene una hipoteca variable, pero ahora quiere cambiarla a tipo fijo para tener la "tranquilidad" de pagar lo mismo durante los próximos años. Como él, muchos están haciendo en estos momentos la misma reflexión. A pesar de que el euríbor sigue en negativo, subió por encima del 0% en abril por primera vez en 13 años, y se ha incrementado casi un 50% desde enero.

Esta tendencia ha puesto en alerta a muchos ciudadanos, que buscan cambiar su hipoteca a tipo fijo ante la preocupación de que el euríbor se dispare en los próximos meses y años. Y no solo estos clientes, también los que van a firmar una nueva, como Alejandro, que prefiere "ir sobre seguro".

Entretanto, los expertos solo pueden determinar que hay "mucha incertidumbre", aunque algunos aseguran que "todavía es un buen momento" para cambiarse a tipo fijo y ganar estabilidad. No obstante, difieren en que sea mejor que el tipo variable y Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, señala a TVE que "ambas opciones son buenas" y depende del caso particular.

En esta línea, hay quienes todavía no ven una amenaza, como Rafa, que tiene una hipoteca variable, pero no quiere modificarla porque cree que "tardará mucho en subir como para que el tipo fijo compense", apunta a RTVE.es.

En este contexto incierto, parece que la preocupación por el euríbor está calando y casi el 74% de las hipotecas firmadas en febrero fueron a tipo fijo. Además, el foco está puesto en la decisión del Banco Central Europeo, que no ha descartado subir los tipos de interés a partir de julio y, si lo hace, impactaría en las hipotecas.

Así, ante el riesgo de que la cuota pueda subir aún más, muchos se lo están preguntando: ¿es el momento ideal para cambiar la hipoteca a tipo fijo y evitar preocuparse del euríbor?

En este escenario, Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro, indica a RTVE.es que " es un buen momento para cambiarse a tipo fijo " porque, a pesar de que ha ido incrementándose, sigue siendo competitivo . Destaca, sobre todo, que el cliente tendrá la garantía de que este gasto importante sea estable en un escenario incierto. Pero no todos lo tienen tan claro y Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, explica a TVE que los variables aún son interesantes y ambas "son dos buenas opciones".

Los expertos, de momento, solo pueden determinar que " hay mucha incertidumbre ". Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), explica a TVE que "sabemos que los tipos van a subir, lo que no sabemos es a qué velocidad". Si el Banco Central Europeo decide tocarlos para frenar la inflación, será más caro pedir dinero prestado y las hipotecas se verán afectadas.

"Me da miedo que el euríbor siga subiendo"

Jonathan firmó su hipoteca hace 14 meses y lo hizo a 30 años. Escogió el tipo variable porque le ofrecía más plazos y una cuota más baja, pero lleva intentando cambiarse a tipo fijo dos meses porque teme que el euríbor siga al alza.

“Yo sé que esto va a empezar a subir”, afirma a RTVE.es, y aunque quiere hacer el cambio lo antes posible, el banco no se la concede de momento porque "va justo" en el pago actual. Así, está esperando a que le suban el sueldo: “Cuando tenga la oportunidad de que mis nóminas sean buenas, haré el cambio”, explica.

“Me da miedo que el euríbor siga subiendo”, cuenta, y que los 670 euros que paga se conviertan en 1.100 euros dentro de cinco años, mientras “la vida y los sueldos siguen igual”. A pesar de que “lo malo del tipo fijo es que te bajan los años y te suben la cuota”, asegura que “te da la tranquilidad de que sabes que pagarás lo mismo durante los próximos años".

Prefiere hacerlo por novación, es decir, “negociar” con su propio banco este cambio, aunque no descarta subrogarla e irse a otra entidad pagando una penalización, que en su caso es “muy baja”.

La situación de Alejandro es similar, pero él está en la fase de estudio para ver si le conceden el 80% o el 90% de una hipoteca nueva. "Quiero ir sobre seguro", explica a RTVE.es, y "todos me han dicho lo mismo, tipo fijo, porque los tipos van a subir y el euríbor se va a ver afectado", señala.

"La mayor ventaja, sobre todo, es saber que siempre voy a pagar la misma cuota", explica, y asegura que las entidades no le están poniendo trabas: "Los bancos, al menos de primeras, están bastante receptivos a la hora de hacerme el estudio".

En otra línea, Rafa también tiene una hipoteca a tipo variable, pero ve un horizonte distinto: “Yo no me lo estoy planteando, creo que tardará mucho en subir como para que el fijo compense”, explica a RTVE.es. Esto va en la línea de lo que comenta Colombelli, que considera que el euríbor "no va a subir mucho" hasta finales de 2022. De este modo, Rafa, al contrario que Jonathan y Alejandro, piensa a corto plazo y cree que, mientras el euríbor siga incrementándose, los bancos subirán los tipos fijos para hacerlos menos atractivos.