Von der Leyen denuncia el "chantaje inaceptable" de Rusia por cortar el gas a Polonia y Bulgaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este miércoles el "chantaje inaceptable" de Rusia con el corte de suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos.

"El anuncio de Gazprom de que unilateralmente cesa el envío de gas a sus clientes en Europa es otro intento de Rusia de usar el gas como instrumento de chantaje. Es injustificado e inaceptable", ha asegurado la jefa del Ejecutivo comunitario en una declaración.

“Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.“