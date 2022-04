La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado este jueves que Colombia ha violado la soberanía de Nicaragua por incursiones de la Armada en aguas del Caribe que ya en una sentencia previa de 2012 fueron incluidas dentro de la zona económica exclusiva nicaragüense.

El tribunal ha determinado que Colombia ha violado los derechos de soberanía y jurisdicción de Nicaragua y ha exhortado al Estado colombiano a "cesar inmediatamente" cualquier incursión, en un fallo que es vinculante para las partes y sobre el que no cabe recurso.

Los jueces han concluido que Colombia, bajo el argumento de realizar medidas de conservación natural en la zona en disputa, ha interferido en actividades de pesca y de investigación por parte de Nicaragua, según consta en la sentencia.

“READ HERE: the summary of the #ICJ Judgment in the case concerning Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (#Nicaragua v. #Colombia) https://t.co/nSkjA9chal pic.twitter.com/HhEo9PIpII“