'BRZRKR', llega a España el cómic escrito y protagonizado por Keanu Reeves

Por fin llega a España BRZRKR (Planeta Cómic), un tebeo trepidante y violento escrito y protagonizado por Keanu Reeves con la colaboración del gran guionista Matt Kindt (Divinity, Ninjak, MIND MGMT), el veterano dibujante Ron Garney (JLA, The Amazing Spider-Man, Silver Surfer, Hulk, Daredevil) y el colorista Bill Crabtree. Uno de los grandes éxitos del año en EE.UU., que vendió 600.000 ejemplares, solo del primer número, y del que Netflix ya prepara una serie de animación.

Según palabras del propio Keanu, el cómic narra la historia de “Un hombre inmortal, maldecido con poder, obligado a usar la violencia y a buscar sentido a una vida gobernada por el caos”

Un hombre que ha aceptado realizar misiones suicidas para el ejército de Estados Unidos a cambio de que le estudien y den con la forma de arrebatarle esa inmortalidad, para poder morir. Aunque eso no será fácil.

"Un personaje en una batalla vikinga que se había vuelto loco"

El cómic incluye una entrevista con el equipo creativo en el que Keanu confiesa que siempre le han encantado los cómics y que han definido su carrera; y también explica cómo nació el proyecto: “Fue en 2017, se me ocurrió la idea de un personaje que estaba en una especie de batalla vikinga y se había vuelto loco. Empezó así. Vi la imagen de un tipo que le atravesaba el pecho a otro de un puñetazo y le salía por la espalda, le arrancaba los brazos… no sé por qué, pero se me ocurrió”.

Con esa definición os imaginaréis que el cómic está tan lleno de violencia como cualquier película de la saga de John Wick, pero también tiene suspense e ideas interesantes, como explica Matt Kindt: “Keanu entró en la habitación con esa idea y con un giro para la historia que a mí no se me habría ocurrido. Ha sido una colaboración muy diferente a todo lo que había hecho anteriormente porque nunca he trabajado con alguien que sea capaz de actuar, de recitar los diálogos”.

El fabuloso equipo creativo lo completa el veterano dibujante Ron Garney, que es capaz de aportar todo el dinamismo que necesita esta historia de acción desenfrenada: "Al dibujar el primer número me subí a una Ducati o algo así, y ya no he parado, porque la velocidad seguía aumentando”, confiesa.

En este video de la editorial el propio Keanu nos presenta el cómic: