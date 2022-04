El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que gobierne en España quien gana las elecciones, en lugar de coaliciones de quienes han perdido unos comicios, porque entiende que "en democracia la senda de diferenciar el que gana y el que pierde" es la "más transparente, limpia y decente".

El presidente 'popular', que por su reunión con los agentes sociales no acude este martes a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente en Castilla y León del primer gobierno de coalición entre PP y Vox, ha anunciado que le hará una visita institucional y ha recalcado que le apoya "porque ha ganado las elecciones".

A su llegada a la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova, el todavía presidente de la Xunta ha vuelto a recordar ante los periodistas, como hiciera este lunes, que en 2018 el PP propuso al Gobierno una reforma de la ley electoral para que gobernase la lista más votada, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez la rechazó y a partir de 2019 en España hubo "distintas coaliciones entre partidos que no ganaban".

Este lunes Feijóo ya propuso como posible fórmula que el partido que gane los comicios tenga un "plus" de diputados para poder gobernar en solitario y pidió "que los partidos que creen en la democracia" se apunten a fórmulas que "protejan" al Estado y no lo "fragmenten" porque "los españoles están hartos de que en España manden las minorías y quienes no creen en España".

Sánchez lo rechaza y recuerda que el PP gobernó regiones tras 2019 sin ganar Pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha mostrado su oposición a esta iniciativa al asegurar que el PP solo quiere aplicarla cuando es su partido el que gana las elecciones y no cuando las pierde, como quedó demostrado tras las elecciones autonómicas de 2018 y 2019, cuando los 'populares' gobernaron en coalición regiones como Andalucía, Madrid (hasta 2021), Castilla y León (hasta 2022) y Murcia en coalición con con Ciudadanos pese a no haber ganado las elecciones. También aseguró que "queda claro" que solo hay dos opciones, "o un Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha, o un Gobierno de centro izquierda del partido socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz". "Mi partido quiere gobernar cuando gana", ha recalcado Feijóo este martes. "Que la gente sepa que si ganamos lo más lógico es que gobernemos y que si no ganamos lo lógico es que gobiernen otros", ha agregado, antes de reunirse a lo largo de la jornada con empresarios y sindicatos.