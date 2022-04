Tanto la clínica de Planned Parenthood como la otra que queda en el estado, la independiente EMW Women's Surgical Center, han presentado este jueves sendas demandas contra las autoridades de Kentucky ante un tribunal federal, para intentar que detenga inmediatamente la implementación de la ley.

“We’re going to court to block Kentucky’s unconstitutional abortion restrictions. These unnecessary requirements would force providers to immediately stop offering abortion in KY. Everyone should have the right to control their own lives and bodies — that includes abortion. pic.twitter.com/Bdm7x0fkDe“