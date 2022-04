Sete xogadoras ucraínas de voleibol están acollidas polo club Emevé de Lugo, que lles dá manutención e aloxamento

O histórico club de voleibol Emevé acolleunas por intermediación dunha ONG e dunha representante de xogadoras. Xogaban a este deporte en Ucraína e tras unha longa viaxe séntense agora máis seguras lonxe da guerra e moi agradecidas pola acollida en Lugo. Aquí adestran co Emevé e reciben manutención e aloxamento.

“É unha alegría para min como ser humano e supoño que para todo o mundo, pero sobre todo un orgullo para o club“



A presidenta do Arenal Emeve, Bibí Bouza, síntese orgullosa. "É unha alegría para min como ser humano e supoño que para todo o mundo, pero sobre todo un orgullo para o club. Ter a capacidade de poder facer esto, co apoio do concello de Lugo que, tamén, en canto lles plantexamos o proxecto en seguida dixeron que si.”

Lugo Todas louban a cidade. Para Ksenia Zueva, "É moi bonita. Gústame o sol. E toda a xente nesta cidade é moi amigable". “Esta cidade gústame, como a miña Ivano-Frankivsk, que tamén é pequena“ Tamén o equipo. “No Emevé hai moi boa xente, moi acolledora. Esta cidade gústame, como a miña Ivano-Frankivsk, que tamén é pequena". Para Marta Fedyk