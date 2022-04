Colas nas gasolineiras galegas da raia, nas que os portugueses poden aforrar ata 50 céntimos por litro

Hoxe entrou en vigor o desconto de 20 centimos en cada litro de combustible que repostemos, ata o 30 de xuño. Unha medida que busca pór freo á suba histórica dos carburantes.

“Veño co coche na reserva, para aproveitarme do desconto dos 20 céntimos“

"Veño co coche na reserva, para aproveitarme do desconto dos 20 céntimos", di unha muller nunha estación de servizo de Tui.

As estacións das grandes compañías (Repsol, Cepsa e BP) ofrecen o combustible máis barato cás pequenas gasolineiras e mesmo compiten coas de baixo prezo. Repostar nelas para os portugueses supón un aforro medio de ata 50 céntimos por litro.

““Aquí baixaron algo e decidín vir outra vez”“

Por iso, nas gasolineiras de Tui as colas fórmanse cos clientes habituais dos galegos e dos portugueses que xa repostaban nesta beira do río antes do desconto.