La asignatura de Filosofía lleva varios días siendo objeto de polémica por el lugar que ocupará dentro de los nuevos currículos educativos. El Gobierno aprobó este martes el real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y ha introducido a ese nivel algunos cambios respecto a la materia que no convencen al profesorado y que han provocado un debate más amplio que ha recalado en el Congreso de los Diputados y en las redes sociales.

Aunque todavía no es posible conocer cuál será el peso exacto que tendrá la Filosofía en las aulas durante el próximo curso, porque las comunidades deben tomar algunas decisiones, aclaramos algunas dudas sobre cómo quedará la asignatura con la nueva ley educativa, la Lomloe:

¿Desaparecen las clases de Filosofía?

En los últimos días esta asignatura no solo ha estado envuelta por la polémica sino también por la confusión en torno a si desaparecerá o no de las aulas. Lo cierto es que no lo hará, pero sí hay cambios que, en el caso concreto de la ESO, han avivado el malestar de los profesores que imparten la materia.

El primero es que en la ESO no se recuperará la Ética como asignatura obligatoria en cuarto, como habían pedido los docentes desde que la ley Wert la suprimiera en 2013. A cambio, con la nueva ley se impartirá una materia llamada Valores Cívicos y Éticos que al profesorado no le parece suficiente. Además, el Gobierno no ha incluido la Filosofía en el listado de optativas que los centros ofertan en cuarto curso y dejan la decisión en manos de las comunidades autónomas.

Por tanto, en el caso de la Secundaria obligatoria, la filosofía no desaparecerá por completo (si se tiene en cuenta que está contenida en esa nueva materia y que podrá ser optativa en algunas comunidades), pero no recupera su lugar como asignatura con identidad propia. Habrá alumnos que terminen esa etapa educativa sin haber cursado Filosofía, como tal.

En el caso del Bachillerato sí que se refuerza, ya que la asignatura pasa a ser obligatoria en segundo curso y no solo en primero, como hasta ahora.