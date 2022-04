Somos cine

RTVE.es os ofrece el tráiler de Alcarràs, la película con la que Carla Simón hizo historia al ganar el Oso de Oro en la Berlinale. Una cinta participada por RTVE que la directora también presentó hace unos días en el Festival de Málaga, fuera de concurso, y que ha logrado el unánime aplauso de crítica y público. Se estrena el próximo 29 de abril en cines.

La película cuenta la historia de una familia de tres generaciones que cultiva melocotones. Hasta que el propietario de los terrenos les avisa que va a destinar la tierra a poner placas solares. Juntos afrontarán esta última cosecha con sentimientos enfrentados. Y descubrirán las cosas que les unen en la adversidad.

Carla nos confesaba en una entrevista que la historia que tiene mucho de autobiográfico: “Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs. Y yo creo que la película nació cuando murió mi abuelo, un momento de reflexión para todos en el que pusimos mucho en valor su legado. Mis tíos heredaron la tierra y yo empecé a reflexionar sobre si esos árboles iban a estar ahí para siempre. Y pensando en cómo ha cambiado el mundo de la agricultura: Que esta manera de hacer agricultura en pequeñas familias ya no es prácticamente sostenible”

“No es solo la historia de esta familia, sino la de toda esa gente que está dejando la tierra porque no les es rentable cultivarla. De hecho, el actor que hace de hijo mayor de la familia quiere cultivar la tierra, como su personaje. Y hay muchos jóvenes como él. Pero hoy en día esa pequeña agricultura no es sostenible. Y acaban buscándose la vida en otros empleos menos complicados. Pero yo creo que la falta de relevo generacional no tiene nada que ver con las ganas y con la vocación, sino con una cuestión de que realmente es difícil ganarse la vida con ello”.

Si queréis saber más cosas sobre la película, no os perdáis la entrevista que Carla nos concedió en el Festival de Málaga