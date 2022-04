En su casa de Villa Hermosa, un barrio a las afueras de Cartagena de Indias, Colombia, a Yicet todavía le cuesta creer que del grifo de la cocina sale agua potable. Se ha pasado la vida sin este servicio y hasta hace unos meses ni siquiera tenía un espacio en condiciones para asearse.

“No tenía un baño. Había un cuadradito y el inodoro. Para bañarme ya tocaba ver que no estuviera el vecino de un lado y que no estuviera el del otro para poder hacerlo. O bien me bañaba en horas de la mañana, porque como era al descubierto, para que no me viera nadie. Ha sido un cambio fenomenal” cuenta Yicet que, aunque trata de no desaprovechar ni una gota de agua, confiesa que en la ducha se despista.

“Para ella es una bendición. Coge se va al baño y dice: mami me baño en el lluvia-lluvia“

“Al bañarme, y sobre todo con estos calores, me meto en una silla y ahí empiezo a meditar. Cuando una tiene un baño en buenas condiciones es un lugar tranquilo en el que una se puede sentar y pensar muchas cosas. Pensar sobre todo (risas). Entonces al momento de bañarme sí derrocho un poquitito” revela esta colombiana de 24 años a quien la llegada del suministro le ha cambiado la vida.

Desde que nació su hija hace tres años, se las había arreglado como había podido para que la pequeña tuviera una higiene lo más adecuada posible; Rosita tiene problemas médicos y necesita unos cuidados especiales: “Para ella es una bendición. Coge se va al baño y dice: mami me baño en el lluvia-lluvia” sonríe Yicet.

"Tener agua es muy impactante" En las zonas rurales de Colombia todavía hay cientos de miles de familias que viven sin agua potable. A través de un proyecto cofinanciado por Cooperación Española, más de 160.000 cartageneros cuentan ya con este recurso; para ellos esto ha supuesto una transformación social. "Es muy impactante. El tener agua, saneamiento y esa disponibilidad en tus casas significa que va a mejorar la calidad de vida. La salud mejora ostensiblemente, pero también significa muchas otras cosas. Significa también una dignificación de las condiciones de vida y eso supone un enriquecimiento de las propias comunidades, que es lo fundamental" asegura Pilar Cancela, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, que ha visitado en Cartagena las obras de ampliación de la planta potabilizadora y del acueducto de Villa Hermosa. Cerca de 1.000 estudiantes se han visto beneficiados también por este proyecto. Antes ninguno de los dos colegios del barrio tenía baños en condiciones. Pero el reto no solo ha sido la instalación del servicio, también ha sido necesario invertir en horas de formación para que los jóvenes y mayores aprendan a utilizar el agua de forma responsable. "El agua que utilizamos por ejemplo para lavar la ropa la reutilizamos y cogemos para otros usos. Así se puede utilizar para limpiar el piso o lavar el baño" explica Taliana Vanesa, que con 14 años es una de las escolares de la zona.

El himno del agua Toda Villa Hermosa se ha comprometido con la iniciativa. Los más jóvenes han creado una canción con las obras de mejora, que se ha convertido en un himno del agua que todo el mundo tararea: "Empecemos a vivir, una vida diferente

con agua Cartagena cuidemos el ambiente

soluciona tus problemas, dándole vida al planeta".