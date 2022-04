La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que los gobiernos de España y Portugal tienen previsto presentar una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora MWh en el mercado mayorista a 180 euros/Mwh.

El precio máximo de 180 euros/MWh era una referencia que existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las empresas eléctricas en el mercado mayorista.

Por este motivo, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, la ministra ha considerado que, si hace apenas dos años "parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada", es "poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en nuestro mercado".

En esta línea, tal y como adelantó recientemente Lisboa, los gobiernos de ambos países van a pedir en el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 de marzo que se fije ese tope.

La vicepresidenta tercera ha insistido, no obstante, en que el Gobierno está trabajando en una respuesta europea, por lo que ha considerado "capital" que en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo haya no solamente una orientación, sino también unas decisiones "lo más operativas, inmediatas y eficaces posibles".

En este sentido, Ribera ha afirmado que ese análisis político está hecho. " Creemos que es capital construir Europea también en el ámbito de la energía , pero si la Unión Europea se retrasa tendremos que dar una respuesta , aunque sea sobre una base estrictamente naciona l, porque la sociedad no puede esperar ", ha señalado la ministra, quien ha precisado que dicha respuesta tendría que ser concertada con Portugal porque es un único mercado eléctrico.

"Nosotros creemos que es una decisión europea porque la regulación es europea, lo que pasa es que el análisis de la situación económica y de la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos e industria nos lleva a plantearnos como Gobierno a tomar decisiones para proteger el interés nacional en el supuesto de que Europa no esté a la altura en el tipo de medidas que se adopten", ha asegurado.

Asimismo, Ribera ha avisado este jueves a la Comisión Europea de que el "peor escenario posible" para atajar los altos precios del gas y del mercado de la electricidad sería mantener 27 soluciones distintas para los países de la UE.

"Si la Comisión no reacciona a tiempo, nos podemos encontrar con que cada Estado miembro que tenga una presión insostenible por parte de su sociedad haga lo que le parezca y que, en lugar de tener un mal menor respaldado por todos, tengamos 27 soluciones distintas", ha apuntado Ribera ante los medios antes de su entrada al Consejo de Medio Ambiente de la UE.

En este sentido, la ministra ha insistido en la importancia de "no perder ni un minuto más de todo el tiempo que hemos perdido ya" para tener una propuesta conjunta para reaccionar a los altos precios de la luz.

Además, ha incidido en la importancia de introducir medidas de diseño regulatorio que impidan que se agrave el problema del precio de la electricidad y de evitar que cada Estado miembro se sienta obligado a "hacer lo que le parezca desafiando, por tanto, el mercado común" para una cuestión que, ha matizado, "es un mero problema regulatorio".

"No significa que se vaya a dejar de pagar, significa que la única tecnología que se pague al precio del gas sea el gas. El resto opera tal y como viene operando en el mercado", ha señalado Ribera.

La ministra para la Transición Ecológica ha explicado que no está claro el modo en que la Comisión Europea se decantará por alguna medida particular en la presentación de propuestas para atajar los precios de la electricidad y el gas previsto para el Consejo Europeo de la semana que viene, pero ha recalcado que la aplicación sea "inmediata".

Además, ha incidido en que la repuesta no puede basarse únicamente en flexibilizar ayudas o una desgravación fiscal para los hogares y las industrias, ya que considera que si bien es necesario, cree que son "respuestas que no son sostenibles en el tiempo porque no hay presupuesto que aguante una extensión de este tipo durante demasiado tiempo" y además "pueden distorsionar décadas de trabajo".