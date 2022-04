Cancel·lat un congrés internacional a Palma per la guerra a Ucraïna

La guerra a Ucraïna afecta l'economia de les Illes Balears. No només s'està notant una desacceleració de les reserves hoteleres a Menorca, el Palau de Congressos de Palma hi ha hagut de cancel·lar en la darrera setmana un esdeveniment internacional que s'havia de fer aquest mes de maig.

Era un congrés tecnològic amb més de 200 assistents, però no és viable dur-lo a terme, ja que "la majoria dels ponents eren d'Ucraïna i Polònia". També s'ha hagut de posposar un congrés d'alimentació per la inestabilitat que està generant el conflicte a Ucraïna.

El director general del Palau de Congressos, Ramón Vidal, continua sent optimista amb les xifres d'enguany: "Tot i això, les expectatives que tenim per aquest 2022 són positives, serà un any de recuperació tot i la incertesa que tenim ara per la guerra entre Rússia i Ucraïna"

120 esdeveniments i 23.000 assistents “Tot i això, les expectatives que tenim per aquest 2022 són positives“ Durant aquest 2022 al Palau de Congressos de Palma se celebraran 120 esdeveniments, calculen que hi haurà més de 23.000 assistents. De fet, comencen a veure una progressiva recuperació al turisme de congressos que durant el darrer any ha deixat 16 milions d'euros a les Balears. Una xifra relativament baixa si la comparam amb altres anys que normalment es generen 25 milions d'euros. A poc a poc es comença a reactivar el turisme de congressos, un tipus de turisme que no atura durant la temporada baixa. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Palma, Elena Navarro, "la maquinària ja està en marxa amb la repercussió que això suposa. A més, no només es genera una major inversió a Palma".