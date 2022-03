Els ucraïnesos de Balears es preparen per ajudar els seus compatriotes

Les sirenes alerten la població de les primeres bombes sobre Ucraïna. Les víctimes mortals ja sumen una quarantena. Víctimes civils que s'afanen per fugir. La capital es col·lapsa abans que es prohibeixin els desplaçaments. Mentrestant, a 3.400 quilòmetres de distància, els prop de 3 mil ucraïnesos residents a les Balears segueixen amb preocupació una invasió anunciada. Eren les 5 de la matinada quan Yuriy Zubko, un ucraïnès que resideix a Mallorca des de fa més de devuit anys, rebia el primer missatge. Els mitjans del seu país informaven que havia començat la invasió per part de Rússia."Putin ha començat la Tercera Guerra Mundial. Fins avui ningú no es pensava que es produís aquest desenllaç. Sabíem que les amenaces existien, però pensavem que les probabilitats d'un atac real eren mínimes perquè hem de recordar que vivim al segle XXI"

Segueixen amb molta preocupació el que està passant “Putin ha començat la Tercera Guerra Mundial“ La guerra ha començat i aquí a les Balears es comencen a mesurar les conseqüències d'un conflicte que preocupa i molt tant a la classe política com l'empresarial. Yuriy diu que avui ha arribat "la pitjor de les notícies". Ara intenta seguir en contacte directe amb els seus familiars. Els atacs han començat a uns kilòmetres de la ciutat on viu la seva mare. "Les bombes ja han entrat i ja hi ha hagut moltes morts. Estam molt preocupats i la meva mare no atura de plorar"