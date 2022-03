Comença la campanya de patata d'exportació amb la mirada posada a Ucraïna

Entre guerra i pandèmia, la natura continua el seu cicle. Com cada any s'acosta la campanya d'exportació de la patata de Sa Pobla.

Un dels productors, amb la patata més primerenca, ja ha començat la collita. És Joan Mateu, de l'empresa Mateu Export. Mateu té en exclusiva una varietat de patata ultra primerenca que ja està a punt per ser collida. L'any passat en feren dos milions i mig de quilos, una part va a exportació, la més petita, i l'altra, de calibre més gran, es destina al consum local.

El seu producte serà el primer a arribar als mercats exteriors, en un moment què les condicions són canviants: Els costos de producció creixen dia a dia i la meteorologia no ha acompanyat perquè el novembre va ploure tant que va retardar la sembra i ara es paga. A més, entram en el març; un mes que sol dur ventades fortes que poden fer malbé la collita.

El clima bèl·lic pot condicionar la campanya

I això s'afegeix ara el context internacional, amb la guerra d'Ucraïna al rerefons, que pot condicionar tota la campanya d'exportació. Ara els mercats europeus, consumidors habituals d'aquest producte com Gran Bretanya, els països escandinaus i els de l'est d'Europa, estan presidits per la incertesa.

Joan Mateu reconeix que el clima bèl·lic no afavoreix les relacions comercials i es manté a l'expectativa del que pugui pasar, ja que creu que tant la guerra d'Ucraïna com l'evolució de la pandèmia poden condicionar els pròxims mesos.

Mentrestant, la recollida continua i, si tot va bé la setmana que ve es preveu que la resta de productors de patata per a l'exportació s'incorporin a la campanya.