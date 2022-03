La composición de bandas sonoras para cine es uno de los sectores que se encuentran perjudicados económicamente en el séptimo arte. Zeltia Montes, la ganadora del Goya a mejor música original por El buen patrón, criticó en su discurso de la gala los Goya 2022 la situación de los compositores en la industria del cine.

“Nos están pidiendo algo que no es asumible, con bandas sonoras como las de Hollywood con 30 veces más de presupuesto", señaló la compositora en la gala.

En España "ocasionalmente" se llegan a hacer grandes producciones. En 2021 entre las películas con más presupuesto en su producción, destaca ¡A todo tren! Destino Asturias, que tuvo un coste alrededor de cuatro millones de euros.

Aun así los largometrajes españoles no llegan a estar en el nivel de dinero que se mueve en Hollywood. Los presupuestos que se manejan en España son más pequeños e influyen en la inversión y en la importancia de la música original del proyecto.

Por otro lado, resulta llamativa la diferencia de precio de una banda sonora respecto al coste de las canciones de artistas muy reconocidos. "Una paradoja es que te valoren con un 1% o a veces con un 0,5% del presupuesto total a la música. Pero luego, sin embargo, si quieren poner una canción de The Rolling Stones, no tienen ningún problema en gastarse lo que cueste. Que valen el doble que toda la banda sonora que he compuesto y he producido", indica Velázquez.

No obstante, para Velázquez el gran problema de la composición en España es que "hay una legión de compositores dispuestos a trabajar por debajo de los precios de costo, como ocurre en cualquier otra profesión", destaca. El hecho de aceptar un trabajo que no cubre el coste real de lo que se realiza, conduce a que no se llegue a considerar su labor nunca. "Si a ti un día te dan algo gratis, en vez de valorarlo, piensas que es gratis, y al día siguiente esperas que te lo den gratis", añade.

Sin embargo, en España si se dividen, esa parte del trabajo no siempre se realiza de manera adecuada. "Hay quien lo hace bien y hay quien simplemente se queda el dinero, pero no aporta nada", indica Velázquez.

Posibles soluciones ante la problemática

Respecto al pasado, la música en el cine cuenta con más valor que antes. "En el presente, y desde hace alguna década, considero que afortunadamente en España se le está dando el papel narrativo que le corresponde a la banda sonora", señala Baños.

Todos están de acuerdo en que la profesión es una de las más bonitas. Las bandas sonoras pueden llegar a ser una parte fundamental para contar historias en el cine. "Lo hacemos porque nos gusta mucho y si cobramos por horas seguramente estaríamos mejor limpiando escaleras", destaca Velázquez.

“Los compositores son capaces de trabajar por menos dinero para poder avanzar e introducirse en el sector“

La inexistencia de un sindicato o colegio que regule la situación económica ha llevado a que muchos compositores acepten trabajos precarios para abrirse paso y reconocimiento. "Son capaces de trabajar por menos dinero para poder avanzar e introducirse, pero tendría que haber unos mínimos, porque si no es un abuso", crítica Capellas.

Sin embargo, esta problemática no se puede generalizar del todo, ya que para Velázquez, "hay productores fantásticos que hacen esfuerzos muy grandes para justificar el presupuesto frente a otros", destaca. El problema viene cuando no se pone en valor realmente el trabajo. "Hay gente que no lo valora, y que le da igual que les cuelen una copia de otra banda sonora, tampoco les importa", comenta.

Una de las claves para cambiar este panorama se encuentra en que todos los compositores exijan un precio mínimo acorde al trabajo desempeñado trabajo para dignificar la profesión. "Nunca he trabajado por debajo del mínimo que me he puesto, que creo que es bastante digno y que permite producirlo bien y, sobre todo, pagar a todo el mundo con el que trabajas", asegura Velázquez. "Me ha llevado a que me rechacen en proyectos por haber exigido unos mínimos", añade.

Aunque las ofertas de trabajo se pongan en riesgo, para Velázquez, "la única manera de reivindicar la profesión es siendo digno". Y esa dignidad se encuentra en la exigencia de un precio adecuado al trabajo de composición, que cubra los costes para ejercer un resultado de calidad. "En el momento en el que tú exiges que se valore, creas las condiciones de posibilidad para que se valore", asegura.

Por lo que de momento para Velázquez su opción es "mantener la dignidad y estar dispuesto a dejar de hacer muchas cosas, no por ser caro, sino por ser digno", sostiene.