San Xoán de Río: por cada dous bebés que nacen morren trinta anciáns

O nacemento de Oyán non sería noticia se non fose porque vai vivir nunha aldea de San Xoán de Río, un concello ourensán de 500 habitantes no que cada ano por cada dous bebés que nacen morren trinta anciáns.

Os seus pais son un profesor de inglés chileno e unha traballadora social francesa que se van trasladar a vivir aquí. Están á espera de obter os permisos necesarios para construír un cámping ecolóxico en dúas hectáreas de bosque.

"Aquí podemos estar todo o día sen ter o teléfono na man, vendo as aves, as árbores, respirando aire puro, e eso é o que nos enche o corazón", di o pai de Oyán, Mauricio Pacheco.

Retorno de xubilados San Xoán de Río gañou tamén habitantes grazas ao retorno dunha trintena de persoas xubiladas que cambiaron a cidade por vivir de xeito permanente nas súas segundas residencias. Iso permitiu que o censo de 2021 medrase lixeiramente por primeira vez en máis de setenta anos.

"A xente vai vivir onde teña maior calidade de vida. E nós estamos intentando aumentala, porque coa covid reduciuse moito a calidade de vida da cidade", sinala o alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua.

Dixitalización no rural O alcalde aposta por dotar de servizos tecnolóxicos para seguir gañando habitantes. Cun centro de coworking logrou que os emigrantes que teletraballan pasen máis meses de vacacións aquí. Nun futuro próximo agarda que todas as casas teñan conexión a internet de alta velocidade. “Empresas que dependen únicamente de ter unha boa conexión a internet, aquí vana ter“ "Empresas que dependen únicamente de ter unha boa conexión a internet, aquí vana ter e o chan vai ser moito máis barato ca nunha cidade", explica o rexedor.