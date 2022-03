El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a retomar la mesa de diálogo para "resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado", un proceso que dice pasar "por momentos difíciles por la poca valentía del Estado, que no hace una propuesta política para Cataluña".

"El Gobierno del Estado debe demostrar su compromiso democrático. Porque sin la resolución al conflicto político, España se desliza hacia el autoritarismo, como demuestra el avance de la extrema derecha", ha dicho Aragonès en una conferencia en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde ha hecho balance de año de su mandato.

La elección de la fecha del evento, 14 de febrero, no es casual: este lunes se cumple un año de las últimas elecciones catalanas, en las que el independentismo superó la barrera simbólica del 50 % de votos y todo ello desembocó en la investidura de Aragonès.

Acusa al Gobierno de dilatar el proceso "por intereses de partido"

Desde hace semanas, el Govern insiste en volver a las negociaciones con el Estado, pero no consigue cerrar la fecha de ese nuevo encuentro. Es por ello que Aragonès ha acusado al Gobierno de "dilatar la celebración de la mesa de forma reiterada por intereses de partido o electorales".

“▶️ #President @perearagones: "Deixem de competir per veure qui és més independentista, d'esquerres o progressista. Ningú és més independentista que ningú: ni els qui fa dècades que hi militem ni qui se n'ha fet avui mateix. Tenim un objectiu compartit, tots hi fem falta" #Avancem pic.twitter.com/3nfwoLgf9s“ — Govern. Generalitat (@govern) February 14, 2022

Asimismo, el presidente catalán ha destacado que, bajo su mandato, la mesa de diálogo se reactivó el pasado septiembre, pero "debe empezar a dar resultados" y salir de la actual "situación de bloqueo". Dilatar los tiempos "solo ayuda a sembrar dudas" y a "dar argumentos" a quienes esperan que este proceso "fracase, descarrile o acabe sin acuerdo", ha asegurado.

"Si la negociación no avanza, si no se comienzan a visualizar avances y resultados, es evidente que no nos podemos quedar de brazos cruzados", ha advertido. Algo que, a su juicio, pasa por "mostrar de nuevo toda la fuerza y cohesión" del independentismo, así como "recoser una unidad de acción esencial para volver a avanzar".