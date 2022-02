La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha denegado el voto delegado solicitado por la CUP para su diputado Pau Juvillà bajo la argumentación de que la votación del pleno extraordinario sobre su escaño "no quede contaminada por un conflicto de intereses". De esta forma, ha evitado desobedecer a la Junta Electoral (JEC), que ordenó retirar su acta de diputado.

El Parlament de Cataluña ha celebrado este jueves un pleno de urgencia para debatir y votar el dictamen acordado por ERC, JxCat, la CUP y los comunes para mantener el escaño a Juvillà, inhabilitado por no haber descolgado lazos amarillos del edificio del ayuntamiento de Lleida en período electoral, aunque se imponían como "límite de la desobediencia" no comprometer penalmente a funcionarios.

Sin embargo, aunque el dictamen aprobado establece que Juvillà no concurre en las causas para perder su escaño, el hecho de que no haya sido convocado al pleno evidencia que ya no cuenta con sus derechos como diputado.

La CUP rechaza votar en señal de protesta La CUP había pedido a la presidenta la delegación de voto para Juvillà en el pleno extraordinario, en el marco de las restricciones por el coronavirus en el hemiciclo de la cámara. Sin embargo, Borràs lo ha denegado finalmente bajo la argumentación de que la votación del pleno extraordinario sobre su escaño "no quede contaminada por conflicto de intereses". En concreto, el artículo 16.1 del reglamento del Parlament, invocado por Borràs, señala que "hay conflicto de intereses cuando un diputado tiene un interés personal directo o indirecto que puede influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como diputado de manera íntegra". Aragonès propone una "ofensiva democrática" frente a la "represión" por la retirada del escaño a Juvillà La portavoz parlamentaria de la CUP Eulàlia Reguant ha denunciado que Juvillà, secretario tercero de la Mesa del Parlament, "no ha sido convocado a este pleno", por lo que "sus derechos y su condición de diputado" se encuentran "suspendidos". Ante esto, el grupo parlamentario ha decidido no participar en la votación del dictamen en señal de protesta por no haberlo convocado al pleno extraordinario. Finalmente, el dictamen simbólico ha sido aprobado con los 73 votos a favor de ERC, JxCat y En Comú Podem, frente a los 53 en contra de PSC, Vox, Cs y PP.