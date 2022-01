La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado este jueves al Parlament de Cataluña que deje sin escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, quien fue condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en 2019.

La JEC, tras reunirse para pronunciarse sobre el escrito de las formaciones políticas Ciudadanos, Vox y PP solicitando la retirada de la credencial, ha estimado que "procede declarar que concurre la causa de inelegibilidad sobrevenida por haber sido condenado a pena de multa e inhabilitación especial", por lo que procede declarar la vacante y "expedir la credencial al siguiente candidato de la lista" de la CUP.

Además, recuerda que este acuerdo es "firme" en vía administrativa, pero apunta que contra el mismo cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

De hecho, el pleno del Parlament aprobó el 17 de diciembre un dictamen para que Juvillà mantuviera su escaño mientras no hubiera sentencia firme del Supremo.

Ya cuando se produjo la condena, se abrió el debate en el Parlament sobre si Juvillà puede conservar el escaño mientras el Supremo no se pronuncie, algo por lo que ya se inclinó entonces la presidenta de la cámara catalana, Laurà Borràs, que ahora deberá decidir si acata el acuerdo de la Junta Electoral Central.

El TSJC condenó el pasado diciembre a Juvillà a seis meses de inhabilitación para cargo público por desobediencia y a pagar una multa de 1.080 euros por no retirar lazos amarillos de su despacho del ayuntamiento de la capital leridana en período electoral cuando era concejal.

La CUP reclama mantener el escaño ante la "injerencia" de la JEC

La CUP considera una "injerencia" la decisión de la JEC y ha reclamado "obediencia al Parlament", ya que la cámara aprobó un dictamen para que Juvillà mantuviera su escaño mientras no hubiera sentencia firme del Tribunal Supremo.

La formación indica en un comunicado que es el Parlament "quien es competente en esta cuestión, y no la JEC", y recalca que esta última "no es un organismo judicial, sino un ente administrativo con funciones muy concretas centradas en el proceso electoral y no en inhabilitaciones de diputados".

Los anticapitalistas recuerdan que el dictamen para conservar el escaño obtuvo el apoyo de 116 diputados, de los grupos del PSC, ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem. En consecuencia, la CUP considera que debe haber "obediencia" al Parlament "contra la injerencia de la JEC y del Estado" y que la cámara debe acogerse "al dictamen del 17 de diciembre y defender la soberanía del Parlament".

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha pedido "firmeza ante la represión", mientras que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que "garantizará sus derechos".

“Tot el suport, @pJuvilla. La decisió de la Junta Electoral només persegueix la llibertat i els drets polítics més elementals. Sempre ferms contra la repressió. Per la llibertat i per la democràcia. Al teu costat.“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) January 20, 2022

"Todo el apoyo, Pau Juvillà. La decisión de la Junta Electoral solo persigue la libertad y los derechos políticos más elementales. Siempre firmes contra la represión. Por la libertad y la democracia. A tu lado", ha señalado el presidente de la Generalitat en Twitter. También la presidenta del Parlament se ha pronunciado en esa línea, dejando claro a Juvillà que le tiene "a su lado" ante la decisión del órgano electoral.