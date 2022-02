Tres personas parapléjicas han podido volver a caminar, montar en bicicleta y nadar gracias a un implante 'inteligente' de estimulación nerviosa. Así lo ha constatado la investigación de un equipo de neurocientíficos en Suiza, con pacientes que sufren lesiones en la médula espinal.

Según sus resultados, publicados este lunes en un artículo en la revista 'Nature Medicine', los pacientes dieron los primeros pasos un día después de que los neurocirujanos les implantaran los prototipos del dispositivo de estimulación nerviosa que se controla a distancia con un software de inteligencia artificial instalado en una tablet táctil.

Nadar o montar en bici con movimientos controlados por una tablet

En los seis meses siguientes, la movilidad de los pacientes ha mejorado, con actividades más complejas como montar en bicicleta o nadar. Han sido capaces de hacerlo ellos mismos en espacios públicos, gracias a la investigación supervisada por Fabien Wagner, Jocelyne Bloch y Gregoire Courtine de la Escuela Politécnica Federal de Suiza (EPFL) y el Hospital Universitario de Lausana.

No obstante, el camino no ha sido fácil; sus músculos estaban debilitados por la falta de uso y durante un periodo "largo" no pudieron moverse con naturalidad. Pasó el tiempo hasta que han recuperado su fuerza y han ido aprendiendo a trabajar con la tecnología. "Cuanto más se entrenen, cuanto más empiecen a levantar los músculos, más fluido será", ha asegurado Bloch, uno de los autores, según recoge Reuters.