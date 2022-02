Los diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas han comparecido este lunes por la tarde ante la Comisión de Garantías y Disciplina del partido tras votar 'no' a la reforma laboral en contra del mandato de la dirección. A su salida, ambos han sostenido que no han incumplido ni los estatutos ni los principios de UPN y mantendrán sus actas.

En declaraciones a los periodistas han confirmado que no tienen previsto entregar su acta de diputados porque a su juicio no solo no han incumplido los estatus de UPN, sino que tampoco "ninguna disciplina" de partido puesto que el comité ejecutivo "no había decidido" lo que el presidente, el vicepresidente y la secretaria general "dicen que había decidido", ha afirmado Sayas.

El sábado, cuando se reunió el consejo político de la formación, este diputado sostuvo que había votado en contra de la reforma laboral en "libertad" y por "dignidad respecto al Partido Socialista" porque "UPN no podía convertirse en el felpudo de Sánchez", y ahora ha aclarado que "el PSOE no quiso romper con Bildu" como pretendía el partido para apoyar la reforma laboral.

"Desgastar la relación del Partido Socialista con Bildu" Según su versión de "los hechos", la Ejecutiva de UPN mandató a tres personas (presidente, vicepresidente y secretaria general) y puso dos condiciones para un acuerdo con el PSOE: que "sirviera para desgastar la relación del Partido Socialista con Bildu" y que esto "fuera visible para los ciudadanos navarros". Sayas niega presiones del PP para votar en contra de la reforma laboral y descarta dejar el acta de diputado "A nuestro parecer (estas condiciones) no se cumplían" si el acuerdo era evitar ese mismo día la reprobación del alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, "un precio insuficiente", y "si el precio era dinero para el Ayuntamiento de Pamplona era el mercadeo que criticamos en otros", ha dicho. Y ha añadido que "el único precio posible era la ruptura de relaciones con Bildu, un precio que el Partido Socialista no estaba dispuesto a pagar y por lo tato no teníamos ningún argumento que contar a los ciudadanos".