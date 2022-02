La decisión del Gobierno de eliminar las mascarillas en exteriores ha despertado las críticas de las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular porque, aunque comparten la medida, discrepan de los "vaivenes", "bandazos" y cambios de criterio repentinos que ha dado el Ejecutivo en este tema.

Después de que hace tres días se convalidara el decreto ley que obligaba a llevarlas, este viernes Sanidad ha anunciado que la semana próxima ya no serán necesarias. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que el próximo martes el Gobierno eliminará la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores después de que el lunes sea debatido este asunto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, cuatro autonomías gobernadas por el PP han salido a criticar el "vaivén" del Gobierno con respecto a la derogación tres días después de su convalidación en el Congreso.

Así, la Comunidad de Madrid ha criticado la falta de "rigor" del Gobierno con la mascarilla. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que el Gobierno está “mareando” a la población: "Primero el pasaporte covid en unos sitios sí y en otros, no; la mascarilla era importante y luego no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando, además, que en los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido”, ha argumentado.

Desde Andalucía denuncian la "unilateralidad" de las decisiones A estas críticas se ha sumado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha asegurado tras este anuncio del Gobierno que Pedro Sánchez "solo acierta cuando rectifica". También el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "la sensación de vaivén e inseguridad" del Gobierno en la gestión de la pandemia "de forma constante" si bien ha saludado la medida de retirar la mascarilla obligatoria en el exterior. "Nos ahorraríamos bastantes discusiones estériles si el Ministerio aceptase que cuando una propuesta se basa en criterios clínicos no debemos rechazarla solo por quien la hace", ha comentado. España retoma la mascarilla obligatoria en la calle: ¿cuándo hay que llevarla? ¿quién está eximido? ¿habrá multas? Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afeado los "bandazos" del Ejecutivo y le ha acusado de no haber escuchado antes ni a un comité científico y técnico, que oriente a las administraciones, ni a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Asimismo, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha censurado que se anuncie este viernes de forma "unilateral" esta medida sin haber tenido en cuenta a las comunidades autónomas para tomar la decisión.

Las comunidades socialistas aplauden la medida Por el contrario, Baleares, Aragón y Comunidad Valenciana, tres gobernadas por el PSOE han salido en defensa del Gobierno y han calificado de "acertada" esta nueva norma. Así lo ha comunicado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha señalado que "no tengo nada en contra de que se retiren las mascarillas en el exterior, justamente al contrario. Si se toma una medida, será muy acertada y contará con todo mi apoyo. En esta misma línea se ha expresado la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que ha compartido la decisión del Gobierno argumentando que los contagios están descendiendo "de manera importante". En la Comunidad Valenciana también se ha aplaudido este anuncio y entiende la decisión del Gobierno, ya que, en palabras del presidente Ximo Puig, "las normas tienen que ir adecuándose en función de la virulencia de la pandemia y, en estos momentos estamos claramente a la baja", ha manifestado, a la par que ha apelado a la prudencia.