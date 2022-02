El diputado del PP que este jueves propició la convalidación de la reforma laboral con su voto a favor, Alberto Casero, ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, alegando que se "quebrantó" su derecho al voto de forma "unilateral" y "arbitraria", pues se produjo "una anomalía" con su voto telemático que "no se correspondía con su voluntad", que era votar en contra de la norma, y que la propia Batet se negó a que ejerciera el voto presencialmente.

A través de este escrito, Casero ha asegurado que se produjo "lo que parecía un fallo del sistema" pues votó telemáticamente 'no' y en el certificado emitido por la Cámara constaba como un 'sí'. En ese momento, cuando aún no había comenzado la votación, intentó ponerse en contacto con el Congreso, sin éxito, por lo que decidió trasladarse desde Cáceres a Madrid -se encontraba en su domicilio por enfermedad- con el fin de votar presencialmente, algo que "le fue impedido". Entretanto, su grupo parlamentario "solicitó a la presidenta la convocatoria de una reunión urgente de la Mesa", si bien en opinión de Casero, Batet "se negó y decidió unilateralmente y de forma arbitraria arrogarse a la voluntad de la Mesa en su conjunto, dando inicio a la votación".

Lo que sucedió posteriormente es de sobra conocido: la reforma laboral salió adelante por un solo voto de diferencia, precisamente el de Casero, ya que los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) decidieron romper la disciplina de voto de su partido y se posicionaron en contra. De no haber sido por ese voto fallido del PP, la reforma hubiera decaído.

Un diputado del PP vota a favor de la reforma laboral por error y salva la aprobación ante el 'no' inesperado de UPN DIANA FRESNEDA

Según ha sabido TVE, el diputado del PP votó erróneamente -apoyando al PSOE- en otras dos votaciones: en contra de la tramitación del decreto como proyecto de ley (tuvo que hacerlo a favor) y en contra de un punto de su grupo sobre la agenda legislativa del Gobierno (también debería haber votado afirmativamente).

La Presidencia insiste en que el voto se emitió correctamente

La Presidencia del Congreso, por su parte, difiere de la versión del diputado. Según han explicado fuentes del organismo a TVE, minutos antes de que se produjera la votación, alrededor de las 20:00 horas, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, subió a la tribuna del Hemiciclo, donde están los miembros de la Mesa, para informar de que ha habido "un error informático" con el voto de uno de sus diputados. Precisamente es la imagen que se mostró este jueves, donde aparece Gamarra en la tribuna junto a Batet y los vicepresidentes Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) y Ana Pastor (PP).

El Grupo Popular mientras informaba a la presidenta del voto "erróneo" de Alberto Casares, antes de que se produjese la votación de la reforma laboral PP

Con el fin de cerciorar esta información, la presidenta del Congreso preguntó a los letrados de la Cámara allí presentes sí se había producido algún tipo de "error informático" con el voto del diputado Alberto Casero. Los letrados procedieron a comprobar en el sistema el voto y concluyeron que "el voto estaba emitido correctamente".

Según las mismas fuentes, esto llevó a la presidenta del Congreso a que, al no haberse producido dicho error, no dar lugar a que se repitiese la votación presencialmente, pues "aunque exista una equivocación, no es posible volver a votar".