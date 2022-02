La polémica votación de la reforma laboral, que salió adelante este jueves de rebote y por la mínima, sin el apoyo de los principales socios de Gobierno y gracias al voto erróneo de un diputado del PP, ha llevado a ERC y al PNV a reclamar al Ejecutivo que decida con qué partidos pactará en lo que resta de legislatura, pues consideran que era "posible" llegar a un acuerdo con los votos del bloque de la investidura si bien prevaleció el pacto con los agentes sociales. No obstante, han descartado cualquier tipo de ruptura y han instado a continuar dialogando con el fin de que en los próximos meses salgan adelante proyectos como la Ley Audiovisual o la de Vivienda, cuya tramitación también se antoja complicada.

"El trabajo de los políticos es dialogar, negociar e intentar sacar adelante una agenda legislativa que incida para bien en la vida de la gente. Y lo seguiremos haciendo. No hay ningún tipo de connotación personal", ha asegurado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que este jueves votó junto a su grupo en contra de la reforma laboral, aunque terminó saliendo adelante gracias al voto por error del diputado 'popular' Alberto Casero, después del 'no' inesperado de los dos diputados de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). De no haber sido por ese voto fallido del PP, que alega que el diputado votó correctamente y que todo se debió a un "error informático", la reforma hubiera decaído.

Desde el PNV, por su parte, han señalado que "el Gobierno tiene que aclararse" y "va a tener que esforzarse mucho más" si quiere seguir sumando fuerzas en el Congreso. "No puede sacar su programa adelante aunque eso choque con las del otro socio que le han mantenido en el gobierno hasta ahora", ha insistido en una entrevista en RNE el líder del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Y ha advertido que "vienen cosas" que le "preocupan mucho" como la Ley Audiovisual o la Ley de Vivienda, cuya tramitación se prevé larga y complicada.

11.51 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Esteban, PNV: "El Gobierno va a tener que esforzarse mucho más" - EScuchar ahora

Mientras que el Gobierno se ha mostrado optimistas y han recalcado que, si bien "cada uno de los proyectos normativos tienen sus circunstancias", la relación con "los socios que apoyaron la investidura" de Pedro Sánchez es "excelente". Según la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la intención del Ejecutivo es "agotar plenamente la legislatura" y ha considerado que eso es "lo que quieren los españoles después de dos años tan duros de pandemia". "Quieren estabilidad", ha insistido.

00.26 min Calviño: "La relación con los socios de investidura es excelente"

ERC critica que no se derogó la reforma laboral del PP "Juraron y perjuraron que iban a derogar la reforma del PP y han decidido hacer otra cosa por la vía de las derechas", ha recalcado Rufián en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE. Según el diputado, las negociaciones "ya empezaron mal" pues se enteraron por los medios de comunicación del acuerdo con las patronales y los sindicatos. "Luego no ha habido un proceso de negociación, sino de presión. Cuando has dicho que has pactado una cosa y no se puede tocar, pues estás obviando la sede de la soberanía nacional", ha insistido. A su juicio, "era más fácil negociar con ERC" que "sustentar la reforma laboral en un UPN presionado por el PP". Y, por ello, ha considerado que el resultado de la votación es "el precio a pagar" porque "sustentar todo esto en un partido como este -en referencia a UPN-, muy próximo al PP y que recibe presiones muy determinadas, es una absoluta temeridad".