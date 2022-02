María Hesse se rebela contra los estereotipos femeninos en 'Malas mujeres'

La historia del mundo la han contado los hombres (y en muchos sentidos la siguen contando), dejando a la mujer el papel de comparsa e incluso diciéndola como tenía que comportarse, casi siempre como una madre o una esposa dóciles. Y a las pocas féminas que intentaban cambiar ese relato se las catalogaba de locas o brujas. La ilustradora María Hesse (Frida Kahlo, El placer), reivindica a esas mujeres que se atrevieron a intentar cambiar las cosas en su nuevo libro: Malas mujeres (Lumen)

"Es una reivindicación para hacernos dueñas de los insultos que hemos recibido de forma gratuita -nos comenta-. Se llama Malas mujeres, porque gira sobre ese concepto de lo que la mujer podía y no podía hacer. Como cuando nos salimos de esa línea y de ese corsé que trazan para nosotras y nos insultan. Hay unos insultos muy comunes, como el de loca, puta… Por eso, para mí también es como una reivindicación de apoderarnos de esas palabras y cambiar también el significado”.

Otro de los temas que María quería destacar en este libro es cómo nos influye esa historia contada por los hombres: “Quería visibilizar lo importante que es el poder del relato. Cómo se construyen esos relatos y alimentan a al contexto. Como toda esa ficción al final nos condiciona y nos hace ser de una manera o sentir de cierta forma, ¿no?”

María confiesa en el libro que de pequeña sufrió acoso escolar. “ Al final te creas como un run run de que esos insultos que te hacen puedan tener algo de verdad. Afortunadamente, yo tuve suerte porque fuera del colegio encontré a un grupo de amigos y amigas que me hicieron sentir normal y comprender que esas cosas que me decían en el colegio. Pero siempre te queda una pequeña huella y pienso que, por eso, en la vida adulta sigues teniendo unos niveles de exigencia hacia tu persona mucho más grandes”.

En uno de sus libros más populares, El Placer, María Hesse reflexionaba sobre la sexualidad femenina y nos invitaba a explorar la sensualidad de las mujeres sin tapujos ni cortapisas. “ La sexualidad de la mujer no solo ha estado reprimida, sino que ni siquiera estaba considerada. Al final, el único mérito que tenía con respecto a su sexualidad era la capacidad de engendrar, que era para lo que servía. Y la mujer que vivía libremente su sexualidad ya conllevaba un peligro porque no dependía del hombre para disfrutar de esa sexualidad”.

"Las mujeres tenemos que contar nuestras propias historias!

Y es que María lleva mucho tiempo investigando este tema: “Este libro es fruto de muchas lecturas durante muchos años. No es que me haya documentado ahora. Lo importante es que nosotras relatemos nuestras historias y que no sean acalladas ni ocultadas. Porque desde hace ya un tiempo se están narrando muchas voces de mujeres, pero en realidad no se le da importancia. No se considera relevante ni universal. Para que las cosas cambien de verdad, no solo se nos tiene que permitir hablar, sino que también se nos tiene que escuchar”.

En cuanto a las grandes mujeres que aparecen en el libro, María asegura: “Aparecen un montón de hitos protagonizados por mujeres y creo que todos son fundamentales y van cambiando las cosas. Para eso hay que leerse el libro e irlos descubriendo”.

Entre esas mujeres de la ficción que aparecen en el libro, María destaca a las heroínas del cine de acción, como la teniente Ripley de Alien o la Imperator Furiosa de Mad Max: Furia en la carretera. Pero también a las femme fatales del cine negro. “Eran personajes con un enorme magnetismo. Pero antes de que el cine negro les pusiera ese nombre, ya existían en la cultura, como Lilith, y vivían libremente su sexualidad. Otra cosa en la que seguimos con muchos prejuicios, porque cuando un hombre vive libremente su sexualidad y está con muchas mujeres se ve como algo positivo, pero no es así con las mujeres. Me parece interesante analizar esa perspectiva. De hecho, para cortar eso, estas femme fatales siempre solían tener un final trágico. Como diciendo: si eres como ellas, vas a acabar mal y, por lo tanto, este no es el modelo que tienes que seguir”