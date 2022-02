Cada vez más empresas occidentales se suman a la celebración del Año Nuevo chino, el evento más importante para la potencia asiática. Este 2022 el tigre es el animal del zodíaco que protagoniza el estampado de ropa, bolsos, carteras o hasta una videoconsola Xbox. Un furor que ha llegado a compañías tan diversas como las de productos de lujo o las tecnológicas.

“Sin lugar a duda, el mercado chino es actualmente el principal objetivo comercial de muchas empresas globales”, asegura el director general de la agencia de marketing en China We Nomad, David Perrenoud. Para la responsable de comunicación de la firma especializada en el mercado chino Entrii, Jimena San José Rodríguez, los motivos por los que quieren vender en el país son claros: “El gran tamaño del mercado, el potencial de crecimiento, la fuerza de su comercio electrónico y la tendencia del consumidor chino a considerar los productos importados como productos gourmet”.

El profesor de OBS Business School, Eduardo Irastorza, observa también una magnífica oportunidad para el lujo internacional en China, pues “la potencia le da muchísima importancia al consumo de productos extranjeros, sobre todo los de gama alta”. Aunque hoy día la República cuenta con marcas nacionales en todos los sectores y rangos de precio, todavía se conserva la estima por “el glamour de Occidente”. Un aprecio que no dudan en aprovechar, sobre todo “en épocas de temporada baja” en el resto de países, después de la Navidad.

“Ninguna marca global puede despreciar al país que genera más del 30 % de lo que tributa todo el mundo” , por lo que no se trata únicamente de artículos de lujo. Productos como el aceite de oliva, el vino o el jamón se suman también al marketing estacional, apunta San José: “Son iguales a los del lineal pero embalados de forma especial, ya que el canal regalo tiene mucho peso en el mercado chino”. No obstante, las actuaciones de las compañías no terminan ahí.

¿Es el Año Nuevo Chino el próximo Halloween?

Las grandes ciudades cuentan ya con desfiles, talleres y una gran variedad de actividades para conmemorar el Año Nuevo Chino, en homenaje a los ciudadanos de esta nacional que residen fuera del país. En España viven casi 200.000 chinos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero la responsable de comunicación de Entrii no vería extraño que esta tradición se implantase en la cultura occidental.

Un niño hace una ofrenda a un bailarín disfrazado en Bangkok, Tailandia AFP / JACK TAYLOR

"¿Acabaremos celebrando el Año Nuevo Chino como celebramos Halloween?", se pregunta, y añade: "Aunque por el momento no tiene mucho protagonismo, la importación de las tradiciones de otros países no es un fenómeno extraño en nuestra cultura". San José pone como ejemplo de una posible importación la presencia en las redes sociales de símbolos, filtros y emoticonos que recuerdan e invitan a participar en la festividad.

Opina de otra forma el director de la china We Nomad, David Perrenoud, para quien el Año Nuevo Lunar no ofrece "ningún incentivo a la sociedad occidental", lo que hace que no se fomente la compra. No obstante, más allá del consumo actual, Irastorza considera que se está imponiendo en todo el mundo un nuevo calendario de festividades, "un calendario global".

Y China, un país cuyo PIB ha aumentado cada año casi un 10 % desde 1978 según datos del Banco Mundial, podría conseguir lo que Estados Unidos logró con Halloween. De hecho, no está lejos de alcanzar a EE.UU. en el Índice Elcano de Presencia Global, donde ha escalado ocho posiciones desde 1990. China ya lidera el ranking en los indicadores de manufacturas, información y ciencia. "Son el motor de muchísimas actividades, desde la astronáutica hasta la química", señala el docente.