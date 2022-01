La defensa de la mujer acusada de matar a su hija de 5 años en un hotel de Logroño en enero de 2020 sostiene la asesinó la abuela materna, quien después se suicidó y su cadáver apareció en el río Ebro a su paso por la capital riojana y que ella no no participó en el asesinato.

La Audiencia Provincial de Logroño ha iniciado este lunes la vista oral por la muerte de esta pequeña Carolina, que juzgará un tribunal popular hasta el próximo 17 de febrero; y en la que el fiscal, la acusación particular, que ejerce el padre de la menor, y la acusación popular de la asociación Clara Campoamor piden prisión permanente revisable a la madre como presunta autora de un delito de asesinato.

Las tres acusaciones coinciden, según recogen Efe y Europa Press, en que fue la madre quien, presuntamente, asfixió a la niña con una almohada tras proporcionarle un somnífero y después se autolesionó con varios cortes en las muñecas y otras partes del cuerpo.

El Ministerio Público pide una indemnización de 200.000 euros para el padre, mientras que la acusación particular solicita 250.000 euros por la pérdida de la menor y otros 140.000 por los daños psicológicos y las secuelas por la muerte.

La defensa pide que se admita la eximente incompleta de anomalía psíquica y sostiene que fue la abuela quien, antes de suicidarse, administró un somnífero a su hija e nieta, asfixió a la menor y realizó varios cortes a su hija.

La defensa de ésta ha pedido la libre absolución, las acusaciones han insistido en que no tenía ningún trastorno psiquiátrico y tomó la decisión cuatro meses antes, apoyándose en los vídeos que dejó grabados y en los que reflejaba "intención de no dejar con vida" a la niña.

Los vídeos, pieza angular de las acusaciones

Por contra, en el escrito de acusación, el fiscal considera que la madre de la niña planeó su asesinato como "último acto posesivo" antes del suicidio. Relata, también, que lo hizo junto a la abuela de la niña para, después, matarse ambas, algo que sólo llegó a realizar esta última.

En este sentido, la acusación particular, en su informe añadido al de la acusación pública y leído al inicio del juicio, se ha apoyado en que, días anteriores, la acusada preparó veinte vídeos, en los que manifestaba encontrarse en plenas facultades, realizando un "relato subjetivo de su historia con el padre y referencias al sistema judicial".

"Si estais viendo este vídeo es que ya no estoy", decía explicando que "no es un arrebato" y sin hacer "referencia a su madre ni ninguna intención de ésta".

Además, cuando se le cuando informa de fallecimiento de la madre "manifiesta que, tras mucho tiempo pasándolo mal, llegó a la determinación de quitarse la vida y llevarse a su hija", porque de dejarla con el padre "no tendría futuro".

Se ha referido, además, a la muerte como violenta, recalcando que llevaba suministrando a la niña medicina para dormir cuatro meses. Para la acusación particular llevaba ese tiempo programando los hechos.

Ha añadido cómo el informe del alta de la Unidad de Psiquiatría del Hospital San Pedro indica que no presentaba patología y sí un rasgo de personalidad "obsesivo compulsivo y narcisista".

La acusacion popular, por último, ha puesto el acento en que la acusada no salió del hotel hasta que la niña estuvo muerta y, al ser detenida, "refiere de forma espontánea que no le sorprende", además de relatar la intención de suicidarse tanto de ella como de la abuela. En los vídeos, ha reiterado, se ve la "intención de no dejarla con vida" y "no se ha arrepentido en ningún momento de los hechos