Una de las características fundamentales de la cultura popular es su viralidad y, en el caso del cine, lo que más se comparten son las frases y momentos icónicos de las películas más conocidas. Sin embargo, el cerebro, que es tan curioso como enigmático, a veces nos hace creer que hemos vivido un momento que, en realidad, nunca ha sucedido o no exactamente como creemos, pero nosotros lo recordamos con convencimiento.

Si algo se sabe de la memoria es que es finita y que no tenemos capacidad para almacenar todo lo que experimentamos. Nuestro cerebro tiene que seleccionar y esto, como en todo, implica coste de oportunidad. Los recuerdos se entremezclan y a veces lo que viene a nuestra mente tiene poco que ver con la realidad.

Hay varias frases del cine que han pasado a la historia y que, a día de hoy, se usan en conversaciones cotidianas. Suelen ser citas muy concretas y fáciles de contextualizar en una obra. Así, si un día alguien te dice “Luke, yo soy tu padre” - y más aún si pone una voz de ultratumba -, no te harán falta más explicaciones.

Son aquellas frases que nos sorprendieron por causar un giro en la trama o que, por alguna razón, la gente empezó a repetir y poco a poco formaron parte de la cultura pop. Sin embargo, con el paso de los años estas frases se han transformado por completo, bien por la teoría del teléfono escacharrado o por un cóctel de recuerdos mezclados.

Cuántas veces habremos escuchado el famoso “Elemental, mi querido Watson” o habremos dicho “¡No siento las piernas!” y ¿qué pensarías si te dijera que ni Sherlock Holmes ni Rambo dijeron esas frases?

Estas citas son ejemplos de frases que, generación tras generación, se han repetido, se han vuelto icónicas y se han convertido en parte de nuestro vocabulario, pero estos diálogos son erróneos y en realidad nunca se pronunciaron.

¿Por qué las recordamos?

Todos hemos jugado alguna vez al teléfono roto o escacharrado. Una persona emite una información y el mensaje se va transmitiendo de persona en persona, y cuando llega al destinatario no queda rastro de la emisión original. Cuantas más personas interfieren en el proceso de difusión de la historia, más se distorsiona el mensaje.

Por otro lado, nuestra memoria no siempre es fiable. Esta no reproduce la realidad tal y como es, sino que trabaja a partir de ideas generales y los datos que considera más importantes. A la hora de tratar de recordar un hecho, si no encuentra la información que necesita, trata de llenar los vacíos de información. Además, los recuerdos pueden mofidicarse a posteriori, pues a veces nos influyen otras experiencias y/o recogemos más información.

En 2013, se popularizó el término 'efecto Mandela' para hacer referencia a este fenómeno cuando un grupo de personas recordaba la muerte de Nelson Mandela 30 años antes de que hubiera sucedido. Este 'efecto' carece de base científica, pero a lo largo de los años se ha extendido su uso y se ha extrapolado a diferentes ámbitos.

Se cree que las personas que habían dado por muerto a Mandela recordaban el homenaje que se hizo en honor al Premio Nobel de la Paz en 1988 como si hubiera sido su funeral.

Piensa durante un momento en el famoso juego del Monopoly, visualiza aquel dibujo de un hombre mayor con chistera, bigote y monóculo que hemos visto durante generaciones en la caja del juego. ¿Te has dado cuenta? Nunca ha sido dibujado con monóculo, no hay evidencias ni ningún juego donde lo lleve, entonces, ¿por qué lo recordamos? No se trata de tener recuerdos de otra vida ni de un fallo en Matrix, sino de que nuestra mente llena los vacíos de información.

Se cree que este efecto surge cuando una persona se esfuerza por recordar un hecho, pero este se entremezcla con otros recuerdos para llenar la falta de información sobre qué ocurrió. Trata de reproducir la secuencia más probable de eventos mientras recoge los vestigios que quedan en nuestra memoria de lo que sí permanece fidedigno y, así, el mensaje falso se difunde de una persona a otra sin que nadie repare en ello.