Estar en un supermercado y recibir palabras de ánimo sobre la quimioterapia o ser la razón del asombro de un niño pese a que su padre, calvo, esté sentado a su lado, son algunas de las situaciones cotidianas que cuentan las mujeres con alopecia, como Cristina Fernández. “A un hombre rapado no se le juzga, pero si una mujer no tiene pelo se piensa que tiene cáncer”, lamenta, y concluye: "Hay un calvo sexy, pero no una calva sexy".

Fernández tiene alopecia androgenética, uno de los tipos más habituales, según la dermatóloga Andrea Combalia, y que se caracteriza por un desequilibrio hormonal. También la sanitaria sabe que la alopecia femenina supone un "reto" tanto para la sociedad como para los médicos, porque, a pesar de que es "bastante frecuente", "es algo que todavía cuesta entender y aceptar".

Cristina Fernández tiene alopecia androgenética cropper

"La gente reacciona, por un lado, con lástima porque piensa que estás enferma y, por otro lado, con repulsión porque no entras en el canon de belleza", explica, por su parte, Conchi Botillo, psicóloga y presidenta de la Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid (ACMA).

La alopecia femenina, una condición "frecuente" y estigmatizada Botillo perdió todo su pelo a los 51 años en solo seis meses, también el de las cejas y el de las pestañas. Fue entonces cuando decidió buscar a otras "pelonas" y entendió que, pese al tabú y al estigma de la alopecia femenina, no estaba sola. "Hay muchísimas más chicas sin pelo de las que pensamos", cuenta a RTVE.es. Desde la adolescencia, la psicóloga había tenido alopecia areata, una condición autoinmune caracterizada por la aparición de placas o áreas sin pelo y que en ocasiones deriva en una pérdida total del cabello. Una situación similar experimentó Elisabet Rodríguez, cofundadora de la red de apoyo A pelo, que se quedó calva a los 34 años, después de más de dos décadas con este tipo de alopecia. 09.10 min Por tres razones - Estoy calva, ¿soy un bicho raro? - Escuchar ahora No obstante, esta característica física permanece escondida en muchas ocasiones por "el miedo y la vergüenza", como señala Botillo, unos sentimientos provocados principalmente por los estereotipos de belleza y la "repulsión" de la sociedad. "Ellos también lo pasan mal, pero está más aceptado que no tengan pelo", opina.

“No era capaz de mirarme al espejo”: el impacto psicológico de perder el pelo La presidenta de ACMA identifica la pérdida del pelo con un proceso de duelo que va desde la negación hasta la aceptación y que pasa por el enfado y la tristeza. “Al principio crees que te vas a curar enseguida con el tratamiento, luego pasas por el enfado y te preguntas por qué te ha tocado a ti y entonces llega la tristeza”, explica. “Lo pasamos muy mal hasta que al final lo último que toca es aceptarlo y convivir con ello, yo no era capaz de mirarme al espejo”, pero ahora “me siento una mujer más fuerte, tengo más autoestima y veo las cosas más claras”. 10.45 min Todo Noticias - Mañana - El abordaje físico y terapéutico de la alopecia en mujeres - Escuchar ahora La psicóloga Cristina Roda coincide con su experiencia, pues considera que en las chicas “se agudiza el sentimiento de malestar”. “El pelo se ha asociado con la feminidad”, por lo que perderlo supone también sentir que se desvanece parte de "nuestra identidad y de los atributos sexuales que se suponen nos hacen deseables". Mientras que quedarse calvo para los hombres es “un complejo más”, el pelo “es un atrezzo en todo el escaparate sexual de la mujer”, concluye. Aunque depende de cada persona y de sus circunstancias personales, normalmente, según Roda, los sentimientos más asociados a la pérdida de pelo son los de “tristeza, angustia, ansiedad y vergüenza”. “Sientes auténtico terror”, añade Chicote. Chicote, de 39 años, cree que su alopecia autoinmune fue desencadenada por el uso de un tinte para el pelo. “Antes no había tenido ni una sola calva”, narra. A los diez minutos de aplicar el producto, sintió su cabeza arder y en cuestión de cuatro meses perdió todo su cabello: “Es una sensación que no deseo a nadie”. Conchi Botillo y otras miembros de la Asociación de Alopecia de Madrid CORTESÍA DE C.BOTILLO Para María del Mar Oliver el cabello siempre ha sido muy importante: “Me encantaba, me lo cuidaba mucho”. En 2017 un médico le dijo que la placa sin pelo en la parte trasera de su cuerpo cabelludo se debía al estrés, pero esta creció rápidamente y un dermatólogo acabó diagnosticándole una alopecia areata por la que se sometió a duros tratamientos. “Le decía al médico que no me contase los efectos secundarios, que firmaba lo que fuese”, narra. Pero años de corticoides hicieron que terminase ingresada en el hospital: "Se me metió un intestino dentro de otro. Ahora echo la vista atrás y pienso que fui tonta".

La invisibilización de las calvas: ni en el cine, ni en la tele ni en la publicidad Cristina Fernández y Marina Chicote, como muchas otras mujeres calvas, se preguntan dónde están los referentes de chicas con alopecia. No aparecen en los medios de comunicación, ni en las series, ni en la publicidad ni en las películas, pero existen y saben que “no eres ni menos mujer, ni menos femenina ni menos sexy por no tener pelo”, como apunta Rodríguez. "Es duro porque rara vez lo vemos en el cine o televisión, pero los problemas de alopecia existen en nuestro entorno y tenemos que normalizarlos", anima Roda. Afortunadamente y como recuerda la psicóloga, cada vez más mujeres eligen salir sin pañuelos o pelucas, algo que contribuye a visibilizar la condición. Un ejemplo es el del documental Mujeres Calvas que están produciendo Ángela Corredor y Sandra Román y que ha sido galardonado con el premio de Mentorship en el festival de cine internacional Nuevos Directores (FEST). No obstante, Roda recalca que el uso de accesorios como las pelucas son una opción personal. ​“Las mujeres que pierden pelo por una enfermedad o por otro proceso no tienen que demostrar lo fuerte que son”, opina. Botillo defiende, por su parte, el empleo de complementos como pañuelos y diademas, aunque no “como una muleta sin la cual no puedas salir a la calle”, sino como algo que ayude a aceptar la nueva imagen, en lugar de una máscara tras la que esconderse, o que sea un simple accesorio más, como lo es un bolso o un collar.