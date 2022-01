Un par de balas alcanzaron por la espalda al joven mientras este salía de una tienda, una bala rebotó en un coche donde viajaba una menor y otras dos balas impactaron en la cabeza de Melissa. Al oír los disparos su madre corrió y la llevó a un banco. Según comunicó a los oficiales, pensaba que su hija se había desmayado.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital y Melissa fue declarada muerta apenas un par de horas después de ingresar al hospital. Según la información recogida por el Chicago Sun-Times, el objetivo del ataque era un miembro de la pandilla Gangster Two Six y este ya había sido arrestado 13 veces y condenado por dos delitos graves. Cuando ingresó en el hospital se encontraba en estado crítico y hasta ahora la policía desconoce nuevos detalles.

Tras revisar las cámaras de vigilancia y tomar testimonios, la policía estimó que el tiroteo se produjo a las 14:55 horas cerca de la calle 26 con la avenida Komensky. En el lugar de los hechos se encontraron al menos 13 casquillos de 9 mm.

El agresor no ha sido identificado y los motivos del ataque no se han aclarado, pero el equipo de investigación cree que podría deberse a una pelea entre bandas. Recientemente, los Gangster Two Six se habían enfrentado con otras dos bandas latinas, según cuenta el Chicago Sun-Times.

Hasta ahora no ha habido detenciones, pero el superintendente David O. Brown ha expresado su lamento por el suceso y lo ha clasificado de "una tragedia impensable" y "sin sentido".

“The tragic and senseless murder of 8-year-old Melissa has shaken our city. There are no words of comfort when a child’s life is cut short. There are no words that can describe the grief of a family. CPD will not rest until the perpetrators are brought to justice.“