La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado este miércoles que los últimos siete años (2015-2021) han sido los más calurosos desde que existen registros y que también por séptimo año consecutivo la temperatura global ha superado los niveles preindustriales en más de 1º C. A la cabeza de la lista están 2016, 2019 y 2020 como los años más calurosos.

Aunque durante el último trimestre de 2021 las temperaturas bajaron temporalmente debido al fenómeno de La Niña, "se espera que el calentamiento global y otras tendencias del cambio climático a largo plazo continúen debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera", ha comunicado la ONU.

Unas consecuencias catastróficas

En aras de ofrecer unas estadísticas más fiables, la OMM recopila sus datos de seis servicios diferentes, entre ellos, la Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos (NOAA) o Copernicus, el servicio de vigilancia de cambio climático del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo (ECMWF).

Además, dispone de millones de datos meteorológicos y de observación oceánica que le permiten estimar la temperatura en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, incluso en los polos.

Así, ha sabido que 2021 es uno de los siete años más calurosos registrados, pero no puede estimar en qué posición. Por un lado, Copernicus estima que ha sido el quinto año más caluroso, mientras que la NOAA y Berkeley Earth lo sitúan en la sexta posición. Por otro lado, los servicios meteorológicos japoneses estiman que ha sido el séptimo año más caluroso.

A pesar de la falta de acuerdo en los registros, lo que está claro es que "los efectos del cambio climático y los peligros relacionados con el clima han tenido consecuencias catastróficas" alrededor del planeta, según Petteri Taalas, Secretario General de la OMM.

Así, se ha registrado en Canadá una temperatura de casi 50º C en regiones que apenas superan los 20º C - una temperatura equiparable a la registrada en el Sahara en Argelia -, lluvias e inundaciones mortales en Asia y Europa y episodios de sequías prolongadas en partes de África y América del Sur. Otro ejemplo ilustrador es el Valle de la Muerte, el cual llegó a 54,4º C, una de las temperaturas más altas de los últimos 90 años.