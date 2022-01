Ómicron comeza a complicar a actividade hospitalaria, con reordenación de operacións e desvío de doentes

Reprogramar operacións

A incidencia da covid segue disparada, e iso tradúcese nunha maior presión hospitalaria. O Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) reprograma operacións non urxentes. "Non paramos de facer cirurxías, o que facemos é reordenar as prioridades", sinala Antón Fernández, director médico da área sanitaria da Coruña. O doutor engade que a experiencia doutras ondas de covid axuda agora a tomar decisións.