La enfermería navarra está agotada

Están agotadas por la pandemia y dentro de tres semanas muchas de ellas se enfrentan a una oposición en la que se decide su futuro.Además de ansiedad, estrés o incluso depresión, el imsomnio está a la orden del día, y han querido levantar su voz para que se conozca la situación a la que se enfrentan cada día desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

En Navarra las cifras que diariamente deja la sexta ola son estremecedoras, y los profesionales sanitarios se enfrentan a ella con todas sus armas disponibles, aunque cada vez tienen menos energía , y son ellos mismos las que sufren un continuo rosario de enfermedades mentales.

Un ejemplo es Sarai.Está de baja por ansiedad. Es una experta de la profesión, y ahora los médicos le han obligado a parar porque no da más de sí.

La tensión de los datos se refleja en la asistencia y al final , dicen , son las enfermeras las que acaban siendo blanco de la irritación de los pacientes. Su vida ha cambiado de una forma radical desde que llegó la pandemia.

“No tienes vida personal, no puedes ver a tu familia, no puedes distraerte , no puedes hacer deporte“