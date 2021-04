El Consejo de Enfermería pide aumentar la cuarentena a 14 días

Según los expertos, la cepa británica es más contagiosa. Y lo es porque su capacidad de infectar supera los diez días de la cuarentena que se viene aplicando. "Inicialmente esta cuarentena era correcta", afirma Fernando González Candelas, catedrático de genética e investigador en Fisabio. "Ahora se queda corta. Todavía hay una posibilidad importante de transmisión pasados esos 10 días".

La explicación es sencilla: la británica tiene una mayor transmisibilidad que otras variantes del virus, y en parte se debe a que permanece más tiempo en la persona infectada. Según el profesor González Candelas "la persona infectada expulsa en su respiración el virus al entorno durante más tiempo. Cuando se han comparado estas tasas de emisión, se ha visto que la variante británica lo hace más prolongadamente. Esto explica su mayor infectividad".

Ampliación de las medidas preventivas

Actualmente 7 de cada 10 contagiados en nuestra comunidad se infecta de la cepa británica. A mediados de marzo solo eran 5 de cada 10. El Consejo de Enfermería ya ha reclamado que se cambien los protocolos para volver a las dos semanas de cuarentena. "Muchos profesionales están de baja precisamente por esta cepa, por este contagio", asegura Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana. "A los 10 días a lo mejor reingresan en el trabajo y se convierten en un vector de contagio para otras personas". En definitiva, solicitan 4 o 5 días más que reducirían de manera importante la transmisión efectiva de las personas infectadas.

Desde el Consejo de Enfermería también solicitan una PCR a la finalización de la cuarentena CABALAR / AGENCIA EFE

También piden una PCR de confirmación al final de esa cuarentena. Para Juan José Tirado lo lógico sería, después de pasar ese aislamiento de 14 días, "solicitar una PCR para garantizar que la carga viral no la van a ir pasando a otras personas". Según el catedrático Fernando González Candelas, se podría establecer de manera más precisa del tiempo de liberación del virus si se dispusiera de datos cuantitativos en una muestra relevante de población, para establecer cuál es la curva y dónde están los márgenes de seguridad. "Sería factible cuando son unas pocas personas, como ocurre ahora mismo en la Comunitat Valenciana", puntualiza. "Pero en el momento en que el número de casos se vuelve a disparar, no hay posibilidad en el sistema de realizar tantas pruebas de forma eficiente y productiva, porque es más importante diagnosticar aquellos casos en los que no se sabe, que confirmar algo que ya se sabe".

“Nos preocupa que llegue la temida cuarta ola“

Desde el Consejo de enfermería insiten en aplicar medidas preventivas. "Nos preocupa que llegue esa temida cuarta ola", reconoce Juan José Tirado. "Hay otros países como Alemania, Francia o Italia que ya están teniendo otros picos muy elevados de contagio. Así que hay que evitar esos vectores de contagio de las personas con una carga viral suficiente como para transmitirla al resto de personas, y eso se evitaría con la cuarentena que estamos pidiendo".