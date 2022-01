No es el blockbuster más esperado del año, sino desde 2009, fecha de estreno de la hasta ahora última película de James Cameron. La segunda parte de la primera serla –con todas las precauciones dado el presente- cuatro secuelas. A Sam Worthington, Zoe Saldana y Sigourney Weaver se une Kate Winslet, que vuelva a trabajar con Cameron como en Titanic. El estreno está previsto para Navidad y lo único que ha trascendido -que no es mucho- es la imagen de un nuevo personaje humano llamado Spider.

“Say hello to #Avatar2’s new human character, Spider – a child adopted by Na’vi parents Jake and Neytiri.



Producer Jon Landau tells Empire how he fits into the family story at the heart of the long-awaited sequel. Read more here: https://t.co/oh0fGB73O6 pic.twitter.com/qcFc2DYT08“