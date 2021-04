Hollywood y 'The Artist', un amor correspondido

Entre los récords que The Artist ha puesto a cero con su victoriosa noche (película muda, película francesa, película en blanco y negro) parece que se escamotea la pregunta clave: ¿cómo es posible que una película que habla de la industria del cine haya ganado un Oscar?

Porque cintas sobre Hollywood hay unas cuantas y, además, un puñado de ellas son obras maestras. Pero ninguna fue elegida por los académicos como Mejor película del año. Y muy pocas fueron finalistas. La primera versión de Ha nacido una estrella (1937) aspiró a la estatuilla sin conseguirlo. Lo mismo le ocurrió a El crepúsculo de los dioses (1950) de Billy Wilder. Cantando bajo la lluvia (Donen, 1954), hermana temática de The Artist, ni siquiera fue nominada.

Suerte que comparte con el remake de 1954 de Ha nacido una estrella de 1954, Cautivos del mal (Minelli, 1952) o El juego de Hollywood (Robert Altman, 1990). Es una breve lista de películas que tuvieron algún otro reconocimiento. La enumeración se hace larga si añadimos las películas que no acudieron a la ceremonia. Solo Melodías de Broadway, Oscar en 1930 (¡el primero sonoro!) podría equipararse al éxito de The artist por su temática y tratamiento. Pero su trasfondo, como el de Eva al desnudo (Oscar en 1950), es el teatro y la costa este.

Complacencia con la industria

De nuevo: ¿cómo es posible que la fábrica de sueños digiera al fin una historia propia? La respuesta parece apuntar a dos factores: la absoluta complacencia de la película de Hazanavicuis con la industria y el encanto de su propuesta formal.

The Artist es la historia de un actor-director que se ve relegado al ostracismo por la industria a causa de su incapacidad para adaptarse. Es el argumento mínimo que comparte con, prácticamente, todas la películas citadas anteriormente. Solo que no es amarga. No hay codicia ni maldad en The Artist. Todo es buenismo, todo es encanto. El callejón sin salida en el que se encierra su protagonista, Geroges Valentin, se debe a su contumacia y nada más. No se puede culpar a una industria que, sencillamente, busca a su público. Su antigua compañera muestra una total compasión y comprensión hacia el dolor del protagonista. El tono es, en su mayor parte, comedia. Y la esencia de la comedia, decía Cabrera Infante, es la felicidad momentánea de los espectadores a través de la felicidad eterna de los personajes. Es el regusto que deja, sin duda, The Artist. El espectador sale bailando claqué de la sala, del salón o de donde quiera que haya visionando la película.